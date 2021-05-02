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Семь областей Украины находятся в красной зоне карантина

Семь областей Украины находятся в красной зоне карантина

Семь областей Украины находятся в "красной" зоне карантина по COVID-19 по состоянию на воскресенье, соответствующие данные опубликованы на сайте минздрава... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T16:46

2021-05-02T16:46

2021-05-02T16:46

распространение коронавируса

денис шмыгаль

хмельницкий (город)

здоровье - общество

черниговская область

украина

в мире

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КИЕВ, 2 мая - РИА Новости. Семь областей Украины находятся в "красной" зоне карантина по COVID-19 по состоянию на воскресенье, соответствующие данные опубликованы на сайте минздрава страны.В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны намерены усилить меры контроля за соблюдением карантина из-за коронавируса в ходе празднования майских праздников и Пасхи. Однако никаких дополнительных карантинных ограничений кабмин не вводил.Так, согласно данным, самые строгие ограничения действуют в Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

хмельницкий (город)

черниговская область

украина

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денис шмыгаль, хмельницкий (город), здоровье - общество, черниговская область, украина, в мире