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Распространение коронавируса
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Семь областей Украины находятся в красной зоне карантина
Семь областей Украины находятся в красной зоне карантина
Семь областей Украины находятся в "красной" зоне карантина по COVID-19 по состоянию на воскресенье, соответствующие данные опубликованы на сайте минздрава... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T16:46
2021-05-02T16:46
распространение коронавируса
денис шмыгаль
хмельницкий (город)
здоровье - общество
черниговская область
украина
в мире
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КИЕВ, 2 мая - РИА Новости. Семь областей Украины находятся в "красной" зоне карантина по COVID-19 по состоянию на воскресенье, соответствующие данные опубликованы на сайте минздрава страны.В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны намерены усилить меры контроля за соблюдением карантина из-за коронавируса в ходе празднования майских праздников и Пасхи. Однако никаких дополнительных карантинных ограничений кабмин не вводил.Так, согласно данным, самые строгие ограничения действуют в Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
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денис шмыгаль, хмельницкий (город), здоровье - общество, черниговская область, украина, в мире

Семь областей Украины находятся в красной зоне карантина

16:46 02.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи у городской инфекционной больницы в Ивано-Франковске
Машина скорой медицинской помощи у городской инфекционной больницы в Ивано-Франковске - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 2 мая - РИА Новости. Семь областей Украины находятся в "красной" зоне карантина по COVID-19 по состоянию на воскресенье, соответствующие данные опубликованы на сайте минздрава страны.
В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны намерены усилить меры контроля за соблюдением карантина из-за коронавируса в ходе празднования майских праздников и Пасхи. Однако никаких дополнительных карантинных ограничений кабмин не вводил.
Так, согласно данным, самые строгие ограничения действуют в Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.
На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
 
Распространение коронавирусаДенис ШмыгальХмельницкий (город)Здоровье - ОбществоЧерниговская областьУкраинаВ мире
 
 
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