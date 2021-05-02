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В Москве за сутки госпитализировали 947 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 947 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 947 человек с COVID-19, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T11:11
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распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 947 человек с COVID-19, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 54 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, москва

В Москве за сутки госпитализировали 947 человек с COVID-19

11:11 02.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 947 человек с COVID-19, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели еще 1617 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 994 965. В Москве выявлено 2699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 947 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 54 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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