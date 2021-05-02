https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730897248.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста случаев коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T11:02
2021-05-02T11:02
2021-05-02T11:02
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
еврейская автономная область
мурманская область
магаданская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596574396_156:0:2990:1594_1920x0_80_0_0_bac9dbffc62ae8bd7f973cf6bcf91257.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Прироста случаев коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,01%, 3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Магаданская область, Хабаровский край - 0,04%", - говорится в сообщении.
россия
еврейская автономная область
мурманская область
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596574396_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3c3dc71f718a48f2fcef19b51fbddb09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, еврейская автономная область, мурманская область, магаданская область