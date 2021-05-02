https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730897248.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста случаев коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T11:02

2021-05-02T11:02

2021-05-02T11:02

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

еврейская автономная область

мурманская область

магаданская область

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Прироста случаев коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,01%, 3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Магаданская область, Хабаровский край - 0,04%", - говорится в сообщении.

россия

еврейская автономная область

мурманская область

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, еврейская автономная область, мурманская область, магаданская область