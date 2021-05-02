https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730890053.html

В Индии за сутки выявили более 392 тысяч случаев заражения коронавирусом

В Индии за сутки выявили более 392 тысяч случаев заражения коронавирусом

Медики Индии выявили 392 488 заражений коронавирусной инфекцией за сутки, скончались 3 689 человек, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T09:23

2021-05-02T09:23

2021-05-02T09:23

распространение коронавируса

керала

карнатака

здоровье - общество

дели

индия

в мире

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ХАЙДАРАБАД (Индия), 2 мая - РИА Новости. Медики Индии выявили 392 488 заражений коронавирусной инфекцией за сутки, скончались 3 689 человек, сообщает минздрав страны.Таким образом, число новых заболевших уже одиннадцатый день подряд превышает 300 тысяч человек. Накануне в Индии был отмечен наибольший прирост заболевших – за сутки было выявлено почти 402 тысячи случаев коронавируса.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 19,5 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,9 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 215 тысяч человек.Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,3 миллиона.По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки тут выявлено 63,2 тысячи заболевших. Вместе с тем, растет число выздоровевших, общее число лечащихся от COVID в штате сократилось на 7 тысяч - до 665 тысяч человек.Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (40 990), Керала (35 636), Уттар-Прадеш (30 180) и Дели (25 219).При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 156 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 1,8 миллиона.

https://ria.ru/20210421/koronavirus-1729205206.html

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карнатака

дели

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керала, карнатака, здоровье - общество, дели, индия, в мире