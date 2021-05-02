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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730890053.html
В Индии за сутки выявили более 392 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Индии за сутки выявили более 392 тысяч случаев заражения коронавирусом
Медики Индии выявили 392 488 заражений коронавирусной инфекцией за сутки, скончались 3 689 человек, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T09:23
2021-05-02T09:23
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ХАЙДАРАБАД (Индия), 2 мая - РИА Новости. Медики Индии выявили 392 488 заражений коронавирусной инфекцией за сутки, скончались 3 689 человек, сообщает минздрав страны.Таким образом, число новых заболевших уже одиннадцатый день подряд превышает 300 тысяч человек. Накануне в Индии был отмечен наибольший прирост заболевших – за сутки было выявлено почти 402 тысячи случаев коронавируса.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 19,5 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,9 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 215 тысяч человек.Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,3 миллиона.По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки тут выявлено 63,2 тысячи заболевших. Вместе с тем, растет число выздоровевших, общее число лечащихся от COVID в штате сократилось на 7 тысяч - до 665 тысяч человек.Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (40 990), Керала (35 636), Уттар-Прадеш (30 180) и Дели (25 219).При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 156 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 1,8 миллиона.
https://ria.ru/20210421/koronavirus-1729205206.html
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керала, карнатака, здоровье - общество, дели, индия, в мире

В Индии за сутки выявили более 392 тысяч случаев заражения коронавирусом

09:23 02.05.2021
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкСитуация в Индии в связи с коронавирусом
Ситуация в Индии в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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ХАЙДАРАБАД (Индия), 2 мая - РИА Новости. Медики Индии выявили 392 488 заражений коронавирусной инфекцией за сутки, скончались 3 689 человек, сообщает минздрав страны.
Таким образом, число новых заболевших уже одиннадцатый день подряд превышает 300 тысяч человек. Накануне в Индии был отмечен наибольший прирост заболевших – за сутки было выявлено почти 402 тысячи случаев коронавируса.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 19,5 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,9 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 215 тысяч человек.
Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,3 миллиона.
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По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки тут выявлено 63,2 тысячи заболевших. Вместе с тем, растет число выздоровевших, общее число лечащихся от COVID в штате сократилось на 7 тысяч - до 665 тысяч человек.
Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (40 990), Керала (35 636), Уттар-Прадеш (30 180) и Дели (25 219).
При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 156 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 1,8 миллиона.
 
Распространение коронавирусаКералаКарнатакаЗдоровье - ОбществоДелиИндияВ мире
 
 
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