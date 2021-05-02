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В Индии за сутки выявили более 392 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Индии за сутки выявили более 392 тысяч случаев заражения коронавирусом
Медики Индии выявили 392 488 заражений коронавирусной инфекцией за сутки, скончались 3 689 человек, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T09:23
2021-05-02T09:23
2021-05-02T09:23
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карнатака
здоровье - общество
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ХАЙДАРАБАД (Индия), 2 мая - РИА Новости. Медики Индии выявили 392 488 заражений коронавирусной инфекцией за сутки, скончались 3 689 человек, сообщает минздрав страны.Таким образом, число новых заболевших уже одиннадцатый день подряд превышает 300 тысяч человек. Накануне в Индии был отмечен наибольший прирост заболевших – за сутки было выявлено почти 402 тысячи случаев коронавируса.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 19,5 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,9 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 215 тысяч человек.Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,3 миллиона.По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки тут выявлено 63,2 тысячи заболевших. Вместе с тем, растет число выздоровевших, общее число лечащихся от COVID в штате сократилось на 7 тысяч - до 665 тысяч человек.Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (40 990), Керала (35 636), Уттар-Прадеш (30 180) и Дели (25 219).При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 156 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 1,8 миллиона.
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керала, карнатака, здоровье - общество, дели, индия, в мире
ХАЙДАРАБАД (Индия), 2 мая - РИА Новости.
Медики Индии
выявили 392 488 заражений коронавирусной инфекцией за сутки, скончались 3 689 человек, сообщает минздрав страны.
Таким образом, число новых заболевших уже одиннадцатый день подряд превышает 300 тысяч человек. Накануне в Индии был отмечен наибольший прирост заболевших – за сутки было выявлено почти 402 тысячи случаев коронавируса.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 19,5 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,9 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 215 тысяч человек.
Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,3 миллиона.
По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра
– за минувшие сутки тут выявлено 63,2 тысячи заболевших. Вместе с тем, растет число выздоровевших, общее число лечащихся от COVID в штате сократилось на 7 тысяч - до 665 тысяч человек.
Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака
(40 990), Керала
(35 636), Уттар-Прадеш
(30 180) и Дели
(25 219).
При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 156 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 1,8 миллиона.