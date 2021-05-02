https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730886261.html

В Германии за сутки выявили более 16 тысяч случаев COVID-19

В Германии за сутки выявили более 16 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 16 290, скончались 110 человек, сообщает институт Роберта Коха, который... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T08:14

2021-05-02T08:14

2021-05-02T08:30

распространение коронавируса

институт роберта коха

здоровье - общество

германия

в мире

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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 16 290, скончались 110 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Днем ранее сообщалось о 18 935 новых случаях заболевания и 232 летальных исходах.По данным института, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 416 822 человека, скончались 83 192 пациента. Всего выздоровели свыше трех миллионов человек.Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса.

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт роберта коха, здоровье - общество, германия, в мире