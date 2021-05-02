https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730883775.html

Врачи рассказали, как москвичам не заразиться коронавирусом в праздники

Врачи рассказали, как москвичам не заразиться коронавирусом в праздники

Москвичам на майские праздники рекомендуется воздерживаться от поездок в другой регион страны, а если и посещать, то небольшой компанией и на личном автомобиле, РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T06:19

2021-05-02T06:19

2021-05-02T06:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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москва

общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Москвичам на майские праздники рекомендуется воздерживаться от поездок в другой регион страны, а если и посещать, то небольшой компанией и на личном автомобиле, но лучше провести выходные исключительно в кругу семьи на природе, сообщили РИА Новости опрошенные врачи.По ее словам, лучше не посещать популярные курорты, в том числе и зарубежные, на которые съезжается огромное количество людей из разных стран, что повышает риск заражения вирусной или бактериальной инфекцией.При этом врач-инфекционист, профессор Николай Малышев отмечает, что если человек и решил отправиться в другой регион, то лучше по возможности сократить число попутчиков. "Все поездки, особенно общественным транспортом, самолетами, увеличивают риск заражения. Если передвигаться в другой регион, то лучше на личном автомобиле и своей компанией", - уточнил он.Но лучше провести праздники в кругу семьи, считает эпидемиолог Елагина. "Один из способов не заразиться коронавирусом - провести выходные исключительно в кругу семьи на природе. При посещении людных мест снизить риски инфицирования позволит соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты", - отметила врач.Малышев также рассказал, что не забывать про средства защиты необходимо и в местах массового скопления людей, даже если толпа образовалась на улице. "Посещать торговые центры и кафе нужно аккуратно, безусловно народу много идет и даже на улице толпятся, поэтому надо обязательно носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Так же, как и смотреть репетицию парада Победы - надо помнить, что любая толпа, это потенциальный риск заражения, если и смотреть репетицию, то при соблюдении всех мер предосторожности", - отметил он.Елагина подчеркнула, что поход в торговый центр можно совместить с пользой для здоровья. "Необходимо знать, что самая надежная защита в период отпусков и путешествий против коронавирусной инфекции – вакцинация. Вакцинация в Москве доступна для всех москвичей. Профилактические прививки можно сделать в медицинских организациях записавшись любым удобным способом. Без записи можно привиться в местах работы выездных прививочных бригад, которые проводят вакцинацию в торговых центрах, МФЦ, супермаркетах города", - уточнила она.

https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730800387.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай малышев, москва, общество