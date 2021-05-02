https://ria.ru/20210502/kommunizm-1730913585.html

В Одессе на мужчину завели дело из-за коммунистической символики

В Одессе на мужчину завели дело из-за коммунистической символики

Полиция возбудила дело из-за использования коммунистической символики одесситом, сообщается на сайте Нацполиции Одесской области. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T14:52

2021-05-02T14:52

2021-05-02T14:52

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КИЕВ, 2 мая – РИА Новости. Полиция возбудила дело из-за использования коммунистической символики одесситом, сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.В воскресенье в Одессе проходят мероприятия на Куликовом поле, посвященные годовщине трагедии 2014 года. Как ранее сообщалось на сайте министерства внутренних дел Украины, "грубых нарушений закона и карантинных мероприятий не зафиксировано". Перед мероприятием в МВД напомнили о карантинных правилах и запрете использования символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и георгиевских (гвардейских) лент."Мужчину остановили на улице Колонтаевской в одежде с изображением коммунистической символики… Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.В настоящее время мужчина дает объяснения по этому поводу в отделе полиции, указывается в сообщении.Максимальная санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.После смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

https://ria.ru/20210411/ukraina-1727679688.html

https://ria.ru/20210321/referendum-1602069812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд украины, одесская область, одесса, украина, в мире