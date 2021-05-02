https://ria.ru/20210502/gulag_inostrantsy-1730827597.html
Язык репрессий. Как иностранцы обогатили речь заключённых ГУЛАГа
Язык репрессий. Как иностранцы обогатили речь заключённых ГУЛАГа
Этнический состав в ГУЛАГе был даже пестрее, чем в СССР: в лагеря заносило французов, немцев, англичан, китайцев, австрийцев… Их языки обогатили речь заключённых и, как следствие, русский язык. Почему “в ажуре” - это не про кружева? Как дрейфили голландцы до ГУЛАГа? Кто был “товарищем” для “грязного”?
2021-05-02T12:00
2021-05-02T12:00
2021-05-02T12:00
как это по-русски
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гулаг
музей истории гулага
история
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Язык репрессий. Как иностранцы обогатили речь заключённых ГУЛАГа
Этнический состав в ГУЛАГе был даже пестрее, чем в СССР: в лагеря заносило французов, немцев, англичан, китайцев, австрийцев… Их языки обогатили речь заключённых и, как следствие, русский язык. Почему “в ажуре” - это не про кружева? Как дрейфили голландцы до ГУЛАГа? Кто был “товарищем” для “грязного”?
audio/mpeg
Язык репрессий. Как иностранцы обогатили речь заключённых ГУЛАГа
Этнический состав в ГУЛАГе был даже пестрее, чем в СССР: в лагеря заносило французов, немцев, англичан, китайцев, австрийцев… Их языки обогатили речь заключённых и, как следствие, русский язык. Почему “в ажуре” - это не про кружева? Как дрейфили голландцы до ГУЛАГа? Кто был “товарищем” для “грязного”?
audio/mpeg
Партнер эпизода - Музей истории ГУЛАГа.Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Игорь КривицкийЭксперт эпизода: Татьяна ПолянскаяЭпизод озвучил: Игорь КривицкийМонтаж Семёна НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, гулаг, музей истории гулага, история
Язык репрессий. Как иностранцы обогатили речь заключённых ГУЛАГа
Этнический состав в ГУЛАГе был даже пестрее, чем в СССР: в лагеря заносило французов, немцев, англичан, китайцев, австрийцев… Их языки обогатили речь заключённых и, как следствие, русский язык. Почему “в ажуре” - это не про кружева? Как дрейфили голландцы до ГУЛАГа? Кто был “товарищем” для “грязного”?