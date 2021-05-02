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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210502/gulag_inostrantsy-1730827597.html
Язык репрессий. Как иностранцы обогатили речь заключённых ГУЛАГа
Язык репрессий. Как иностранцы обогатили речь заключённых ГУЛАГа
Этнический состав в ГУЛАГе был даже пестрее, чем в СССР: в лагеря заносило французов, немцев, англичан, китайцев, австрийцев… Их языки обогатили речь заключённых и, как следствие, русский язык. Почему “в ажуре” - это не про кружева? Как дрейфили голландцы до ГУЛАГа? Кто был “товарищем” для “грязного”?
2021-05-02T12:00
2021-05-02T12:00
как это по-русски
подкаст
гулаг
музей истории гулага
история
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Язык репрессий. Как иностранцы обогатили речь заключённых ГУЛАГа
Этнический состав в ГУЛАГе был даже пестрее, чем в СССР: в лагеря заносило французов, немцев, англичан, китайцев, австрийцев… Их языки обогатили речь заключённых и, как следствие, русский язык. Почему “в ажуре” - это не про кружева? Как дрейфили голландцы до ГУЛАГа? Кто был “товарищем” для “грязного”?
audio/mpeg
Язык репрессий. Как иностранцы обогатили речь заключённых ГУЛАГа
Этнический состав в ГУЛАГе был даже пестрее, чем в СССР: в лагеря заносило французов, немцев, англичан, китайцев, австрийцев… Их языки обогатили речь заключённых и, как следствие, русский язык. Почему “в ажуре” - это не про кружева? Как дрейфили голландцы до ГУЛАГа? Кто был “товарищем” для “грязного”?
audio/mpeg
Партнер эпизода - Музей истории ГУЛАГа.Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Игорь КривицкийЭксперт эпизода: Татьяна ПолянскаяЭпизод озвучил: Игорь КривицкийМонтаж Семёна НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, гулаг, музей истории гулага, история

Язык репрессий. Как иностранцы обогатили речь заключённых ГУЛАГа

12:00 02.05.2021
 
Как это по-русски
Язык репрессий. Как иностранцы обогатили речь заключённых ГУЛАГа
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Этнический состав в ГУЛАГе был даже пестрее, чем в СССР: в лагеря заносило французов, немцев, англичан, китайцев, австрийцев… Их языки обогатили речь заключённых и, как следствие, русский язык. Почему “в ажуре” - это не про кружева? Как дрейфили голландцы до ГУЛАГа? Кто был “товарищем” для “грязного”?
Партнер эпизода - Музей истории ГУЛАГа.
Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Игорь Кривицкий
Эксперт эпизода: Татьяна Полянская
Эпизод озвучил: Игорь Кривицкий
Монтаж Семёна Недовенчанного
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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