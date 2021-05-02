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Семерых пострадавших в ДТП в Ставрополье перевезли на лечение в Москву
Семерых пострадавших в ДТП в Ставрополье перевезли на лечение в Москву
Семерых пострадавших в ДТП в Ставропольском крае перевели на лечение в Москву, сообщил в Instagram губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T11:36
2021-05-02T11:36
2021-05-02T14:54
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
москва
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 2 мая — РИА Новости. Семерых пострадавших в ДТП в Ставропольском крае перевели на лечение в Москву, сообщил в Instagram губернатор Владимир Владимиров.Он отметил, что вчера в Ставрополе побывала группа специалистов из федеральных клиник."По итогам обследований принято решение о переводе в Москву семерых пострадавших — шестерых детей и одного взрослого. Они направлены туда специальным бортом МЧС, он вылетел из края после полуночи", — написал Владимиров.По его словам, четверо пациентов, в том числе двое детей, остаются под наблюдением ставропольских медиков."Двоих детей, не нуждающихся в стационарном лечении, уже забрали домой родители", — сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.Авария на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь произошла в 16:40 30 апреля. Там столкнулись три автомобиля: ВАЗ, грузовик и автобус, в котором команда девочек из волгоградской школы олимпийского резерва ехала в Черкесск на соревнования по баскетболу. Из-за столкновения грузовик опрокинулся на автобус. По данным МВД, погибли пять человек, еще девять доставили в больницу.
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Последствия крупного ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье
В Ставропольском крае произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и "Камаза". По предварительным данным, 30 апреля в 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань - Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус. "Камаз" из-за резкого маневра упал набок и придавил микроавтобус.
2021-05-02T11:36
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РИА Новости
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