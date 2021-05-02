В Подмосковье завели дело после пожара в машине с двумя детьми
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как ребенок пострадал при пожаре в автомобиле в подмосковном Ступино, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по региону Ольга Врадий.
"Следственным отделом по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью 3-летнему мальчику и оставлении его в опасности ( ч.1 ст. 118 УК РФ, ст.125 УК РФ)", - сказала Врадий.
По данным СК, в субботу мужчина ушел в магазин, оставив в машине своих трехлетнего и четырехлетнего сыновей. Во время отсутствия мужчины в автомобиле произошло возгорание, одного мальчика госпитализировали с ожогами, второй ребенок не пострадал.
"По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. Следователем опрошены отец мальчиков, а также свидетели и очевидцы произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая экспертиза", - добавила Врадий.
11 марта, 12:36В Подмосковье загорелись автосервис и десять машин