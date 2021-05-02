https://ria.ru/20210502/delo-1730894472.html

В Подмосковье завели дело после пожара в машине с двумя детьми

В Подмосковье завели дело после пожара в машине с двумя детьми

Следователи возбудили уголовное дело после того, как ребенок пострадал при пожаре в автомобиле в подмосковном Ступино, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T10:22

2021-05-02T10:22

2021-05-02T10:22

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

ступино

происшествия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как ребенок пострадал при пожаре в автомобиле в подмосковном Ступино, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по региону Ольга Врадий.По данным СК, в субботу мужчина ушел в магазин, оставив в машине своих трехлетнего и четырехлетнего сыновей. Во время отсутствия мужчины в автомобиле произошло возгорание, одного мальчика госпитализировали с ожогами, второй ребенок не пострадал."По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. Следователем опрошены отец мальчиков, а также свидетели и очевидцы произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая экспертиза", - добавила Врадий.

https://ria.ru/20210311/pozhar-1600743524.html

россия

московская область (подмосковье)

ступино

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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), ступино, происшествия