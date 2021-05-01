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В Берлине прошли жесткие задержания на демонстрации

В Берлине прошли жесткие задержания на демонстрации

В Берлине полицейские провели жесткие задержания участников первомайской демонстрации, в том числе с помощью спецсредств, говорится в Twitter городской полиции. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T22:11

2021-05-01T22:11

2021-05-01T22:58

германия

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 1 мая — РИА Новости. В Берлине полицейские провели жесткие задержания участников первомайской демонстрации, в том числе с помощью спецсредств, говорится в Twitter городской полиции.Как пояснили в ведомстве РИА Новости, после того как силовики вывели часть демонстрантов из колонны за нарушения санитарных требований, "большая часть участников ушла в переулки, однако отдельная группа принялась закидывать сотрудников камнями и бутылками".Также участники манифестации взорвали несколько петард, подожгли мусорные баки и деревянные паллеты.В полиции сообщили, что три сотрудника получили травмы. После агрессивных действий участников демонстрации, ее организаторы объявили об окончании мероприятия.Общее число пострадавших и задержанных уточняется.

германия

берлин (город)

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2021

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Столкновения демонстрантов с полицией в Берлине На первомайском шествии в Берлине в полицейских летят бутылки и камни. Демонстранты взрывают петарды, поджигают мусорные баки, деревянные настилы у кафе. 2021-05-01T22:11 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, берлин (город), в мире