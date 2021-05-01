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В Берлине прошли жесткие задержания на демонстрации
В Берлине прошли жесткие задержания на демонстрации
В Берлине полицейские провели жесткие задержания участников первомайской демонстрации, в том числе с помощью спецсредств, говорится в Twitter городской полиции. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T22:11
2021-05-01T22:11
2021-05-01T22:58
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 1 мая — РИА Новости. В Берлине полицейские провели жесткие задержания участников первомайской демонстрации, в том числе с помощью спецсредств, говорится в Twitter городской полиции.Как пояснили в ведомстве РИА Новости, после того как силовики вывели часть демонстрантов из колонны за нарушения санитарных требований, "большая часть участников ушла в переулки, однако отдельная группа принялась закидывать сотрудников камнями и бутылками".Также участники манифестации взорвали несколько петард, подожгли мусорные баки и деревянные паллеты.В полиции сообщили, что три сотрудника получили травмы. После агрессивных действий участников демонстрации, ее организаторы объявили об окончании мероприятия.Общее число пострадавших и задержанных уточняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Столкновения демонстрантов с полицией в Берлине
На первомайском шествии в Берлине в полицейских летят бутылки и камни. Демонстранты взрывают петарды, поджигают мусорные баки, деревянные настилы у кафе.
2021-05-01T22:11
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PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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германия, берлин (город), в мире
БЕРЛИН, 1 мая — РИА Новости.
В Берлине
полицейские провели жесткие задержания участников первомайской демонстрации, в том числе с помощью спецсредств, говорится в Twitter
городской полиции.
Как пояснили в ведомстве РИА Новости, после того как силовики вывели часть демонстрантов из колонны за нарушения санитарных требований, "большая часть участников ушла в переулки, однако отдельная группа принялась закидывать сотрудников камнями и бутылками".
Также участники манифестации взорвали несколько петард, подожгли мусорные баки и деревянные паллеты.
В полиции сообщили, что три сотрудника получили травмы. После агрессивных действий участников демонстрации, ее организаторы объявили об окончании мероприятия.
Общее число пострадавших и задержанных уточняется.