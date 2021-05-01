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Японцы заговорили о войне с Россией из-за предложения захоронить Ленина
Японцы заговорили о войне с Россией из-за предложения захоронить Ленина
Читатели новостного сайта Yahoo News Japan негативно восприняли предложение депутата городской думы Южно-Сахалинска похоронить Ленина на курильском острове... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T16:11
2021-05-01T17:33
россия
курильские острова
япония
в мире
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Читатели новостного сайта Yahoo News Japan негативно восприняли предложение депутата городской думы Южно-Сахалинска похоронить Ленина на курильском острове Итуруп.По мнению депутата, такое решение поставит точку в переговорах с Японией по Курильским островам. Сейчас в аккаунте политика в соцсети поста с подобным заявлением нет. Тем не менее публикация Yahoo News Japan возмутила японских читателей.Комментаторы отметили, что такое действие со стороны российских властей станет для них "последней каплей". "Тогда на "северных территориях" надо построить отделение храма Ясукуни. После того как Япония отвоюет острова. Буду молиться там о мире", — написал пользователь Aed. "На тех, кто ведет себя смиренно, оказывается максимальное давление. Это основа дипломатии. Слабому оппоненту навязываются правила, а самому можно их не соблюдать. Похоже, японцы до сих пор не поняли, что государственная мощь — это все", — возмутился пользователь под ником Mil. Кто-то из читателей также заметил, что остров Итуруп является "странным" выбором в контексте дискуссии о перезахоронении тела Ленина. "Ленин как-то связан с Итурупом?" — спросил Nag. Многих японцев удивила географическая удаленность Курил от Москвы. "Если его там похоронят, будет сложно совершать паломничество", — написал пользователь Iri. По словам одного из пользователей, подобные предложения "неуважительны" по отношению к Ленину. Отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора, так и не заключенного после окончания Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил — островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году Москва и Токио подписали совместную декларацию: в ней советская сторона согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако дальнейшие переговоры ни к чему не привели.Москва не раз подчеркивала, что Токио необходимо в первую очередь признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210430/yapontsy-1730742238.html
https://ria.ru/20210423/yapontsy-1729671613.html
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россия, курильские острова, япония, в мире

Японцы заговорили о войне с Россией из-за предложения захоронить Ленина

16:11 01.05.2021 (обновлено: 17:33 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Анто Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Читатели новостного сайта Yahoo News Japan негативно восприняли предложение депутата городской думы Южно-Сахалинска похоронить Ленина на курильском острове Итуруп.
По мнению депутата, такое решение поставит точку в переговорах с Японией по Курильским островам. Сейчас в аккаунте политика в соцсети поста с подобным заявлением нет. Тем не менее публикация Yahoo News Japan возмутила японских читателей.
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Комментаторы отметили, что такое действие со стороны российских властей станет для них "последней каплей".
"Тогда на "северных территориях" надо построить отделение храма Ясукуни. После того как Япония отвоюет острова. Буду молиться там о мире", — написал пользователь Aed.
"На тех, кто ведет себя смиренно, оказывается максимальное давление. Это основа дипломатии. Слабому оппоненту навязываются правила, а самому можно их не соблюдать. Похоже, японцы до сих пор не поняли, что государственная мощь — это все", — возмутился пользователь под ником Mil.
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Кто-то из читателей также заметил, что остров Итуруп является "странным" выбором в контексте дискуссии о перезахоронении тела Ленина.
"Ленин как-то связан с Итурупом?" — спросил Nag.
Многих японцев удивила географическая удаленность Курил от Москвы.
"Если его там похоронят, будет сложно совершать паломничество", — написал пользователь Iri.
"Я думаю, Ленин не хочет, чтобы его похоронили в такой глуши", — добавил Mot.
По словам одного из пользователей, подобные предложения "неуважительны" по отношению к Ленину.
Отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора, так и не заключенного после окончания Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил — островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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В 1956 году Москва и Токио подписали совместную декларацию: в ней советская сторона согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако дальнейшие переговоры ни к чему не привели.
Москва не раз подчеркивала, что Токио необходимо в первую очередь признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
 
РоссияКурильские островаЯпонияВ мире
 
 
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