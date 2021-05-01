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СК раскрыл детали дела о тройном убийстве во Владивостоке
СК раскрыл детали дела о тройном убийстве во Владивостоке
Жительница Владивостока, которую обвиняют в убийстве мужа и двух детей, нанесла им множество ударов ножом, рассказала РИА Новости представитель управления... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T16:35
2021-05-01T17:36
россия
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая — РИА Новости. Жительница Владивостока, которую обвиняют в убийстве мужа и двух детей, нанесла им множество ударов ножом, рассказала РИА Новости представитель управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская.Тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей нашли в квартире одного из домов во Владивостоке 29 апреля. В преступлении заподозрили 37-летнюю супругу погибшего. Следователи предполагают, что сперва она зарезала мужа, а затем детей. Это могло произойти с 26 по 29 апреля.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, после этого женщина завернула тела детей в пакеты и уложила в сумку, которую оставила в квартире. Тело мужа она прятать не стала. Собеседник агентства добавил, что убийство стало результатом ссоры женщины с мужем на почве личной неприязни.Вскоре подозреваемую задержали в кинотеатре, она не оказала сопротивления и не пыталась сбежать. Суд заключил ее под стражу.Третий ребенок (у пары были тройняшки) в момент убийства находился в детском саду. Его отправили в реабилитационный центр.
https://ria.ru/20201118/ubiystvo-1585230768.html
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россия, владивосток, приморский край, происшествия

СК раскрыл детали дела о тройном убийстве во Владивостоке

16:35 01.05.2021 (обновлено: 17:36 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая — РИА Новости. Жительница Владивостока, которую обвиняют в убийстве мужа и двух детей, нанесла им множество ударов ножом, рассказала РИА Новости представитель управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская.
Тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей нашли в квартире одного из домов во Владивостоке 29 апреля. В преступлении заподозрили 37-летнюю супругу погибшего. Следователи предполагают, что сперва она зарезала мужа, а затем детей. Это могло произойти с 26 по 29 апреля.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, после этого женщина завернула тела детей в пакеты и уложила в сумку, которую оставила в квартире. Тело мужа она прятать не стала. Собеседник агентства добавил, что убийство стало результатом ссоры женщины с мужем на почве личной неприязни.
Вскоре подозреваемую задержали в кинотеатре, она не оказала сопротивления и не пыталась сбежать. Суд заключил ее под стражу.
Третий ребенок (у пары были тройняшки) в момент убийства находился в детском саду. Его отправили в реабилитационный центр.
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