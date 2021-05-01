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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210501/vera-1730833851.html
Патриарх Кирилл напомнил о сути Святой субботы
Патриарх Кирилл напомнил о сути Святой субботы
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих, а особенно женщин, не увлекаться домашними обязанностями в последний перед Пасхой день, чтобы "суета не... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T14:32
2021-05-01T14:32
религия и мировоззрение
религия
россия
иисус христос
пасха
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА 1 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих, а особенно женщин, не увлекаться домашними обязанностями в последний перед Пасхой день, чтобы "суета не заслонила для нас самой сути того, что в Святую субботу произошло: Господь, бывший во гробе, снизошел в ад".В Великую субботу - последний день перед Воскресением Христовым - патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя. После богослужения он освятил куличи и произнес проповедь. Он поздравил верующих с Великой субботой - "днем, через богослужение которого мы входим в торжество Святой Пасхи"."Этот день требует особой от нас дисциплины ума и слова, чтобы, увлекаясь естественными обязанностями - особенно это касается женщин, которые стремятся убрать помещение и приготовить что-то для разговения, но и все остальных - чтобы суета этого дня не заслонила для нас самой сути того, что в Святую субботу произошло: Господь, бывший во гробе, снизошел в ад для того, чтобы там провозгласить освобождение", - сказал патриарх Кирилл после богослужения в столичном храме Христа Спасителя.В этот день в храмах вспоминают погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад, а также готовятся встретить Воскресение Христово. Посреди храма в субботу можно увидеть плащаницу, которая символизирует тело Спасителя.Как отмечал в беседе с РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, если вспоминать Евангельскую историю этого дня, "внешне ничего не происходит": Христа похоронили, он лежит в пещере, "апостолы непонятно где, а Иисус спустился в ад". "До воскресения Христова души всех умерших сходили в ад - это место, где не было Бога, и именно туда спускается сам Бог. И тогда ад перестает быть адом и тем самым разрушается", - пояснил священник.Икона этого дня - "Сошествие Христа во ад" - как раз изображает Иисуса Христа, стоящего в дверях ада и протягивающего руки людям - Адаму, Еве и всем, кто умер до его пришествия на землю. "То есть Христос спускается в ад и выводит оттуда людей - в этом главная мысль Великой субботы", - подчеркнул Первозванский.Как правило, после субботней литургии днем в храмах освящают куличи и другую снедь, хотя, как отмечают священники, это скорее благословение мирян на пасхальную трапезу, нежели освящение продуктов. "В субботу, когда люди приходят в храм освящать куличи, важно, чтобы духовный акцент был не на куличах, а все-таки на Господе, который здесь лежит посреди храма. Прежде чем идти освящать куличи, лучше подойти к плащанице и приклониться", - посоветовал Первозванский. Приложиться к плащанице можно весь день в субботу, а перед самым началом пасхальной службы ее занесут в алтарь. Вечером верующие соберутся в храме для встречи Воскресения Христова.
https://ria.ru/20210429/prichastie-1730509967.html
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религия, россия, иисус христос, пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь

Патриарх Кирилл напомнил о сути Святой субботы

14:32 01.05.2021
 
© РИА НовостиПатриарх Кирилл освятил куличи и яйца перед Пасхой в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл освятил куличи и яйца перед Пасхой в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА 1 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих, а особенно женщин, не увлекаться домашними обязанностями в последний перед Пасхой день, чтобы "суета не заслонила для нас самой сути того, что в Святую субботу произошло: Господь, бывший во гробе, снизошел в ад".
В Великую субботу - последний день перед Воскресением Христовым - патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя. После богослужения он освятил куличи и произнес проповедь. Он поздравил верующих с Великой субботой - "днем, через богослужение которого мы входим в торжество Святой Пасхи".
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"Этот день требует особой от нас дисциплины ума и слова, чтобы, увлекаясь естественными обязанностями - особенно это касается женщин, которые стремятся убрать помещение и приготовить что-то для разговения, но и все остальных - чтобы суета этого дня не заслонила для нас самой сути того, что в Святую субботу произошло: Господь, бывший во гробе, снизошел в ад для того, чтобы там провозгласить освобождение", - сказал патриарх Кирилл после богослужения в столичном храме Христа Спасителя.
В этот день в храмах вспоминают погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад, а также готовятся встретить Воскресение Христово. Посреди храма в субботу можно увидеть плащаницу, которая символизирует тело Спасителя.
Как отмечал в беседе с РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, если вспоминать Евангельскую историю этого дня, "внешне ничего не происходит": Христа похоронили, он лежит в пещере, "апостолы непонятно где, а Иисус спустился в ад". "До воскресения Христова души всех умерших сходили в ад - это место, где не было Бога, и именно туда спускается сам Бог. И тогда ад перестает быть адом и тем самым разрушается", - пояснил священник.
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Икона этого дня - "Сошествие Христа во ад" - как раз изображает Иисуса Христа, стоящего в дверях ада и протягивающего руки людям - Адаму, Еве и всем, кто умер до его пришествия на землю. "То есть Христос спускается в ад и выводит оттуда людей - в этом главная мысль Великой субботы", - подчеркнул Первозванский.
Как правило, после субботней литургии днем в храмах освящают куличи и другую снедь, хотя, как отмечают священники, это скорее благословение мирян на пасхальную трапезу, нежели освящение продуктов. "В субботу, когда люди приходят в храм освящать куличи, важно, чтобы духовный акцент был не на куличах, а все-таки на Господе, который здесь лежит посреди храма. Прежде чем идти освящать куличи, лучше подойти к плащанице и приклониться", - посоветовал Первозванский. Приложиться к плащанице можно весь день в субботу, а перед самым началом пасхальной службы ее занесут в алтарь. Вечером верующие соберутся в храме для встречи Воскресения Христова.
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