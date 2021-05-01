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Трусова уходит от Плющенко и возвращается в "Самбо-70"
Трусова уходит от Плющенко и возвращается в "Самбо-70"
Фигуристка Александра Трусова покидает группу Евгения Плющенко и возвращается в "Самбо-70". Об этом сам Плющенко сообщил в Instagram. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:31
2021-05-01T11:49
александра трусова
евгений плющенко
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Фигуристка Александра Трусова покидает группу Евгения Плющенко и возвращается в "Самбо-70". Об этом сам Плющенко сообщил в Instagram."С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли два этапа кубка России, бронзу чемпионатов России и мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию обеих сторон мы его продлевать не стали", — написал он.По словам тренера, "Сашу отпускают обратно" — в группу Этери Тутберизде, которая работает в "Самбо-70". Плющенко выразил надежду, что школа выполнит все обещания, которые дала фигуристке.Он также обратился к прессе и попросил не нарушать "личное пространство обеих сторон". "Мы продолжаем работать дальше, без громких обещаний, на результат с нашими спортсменами и тренерами", — заключил двукратный олимпийский чемпион.Александра Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко год назад. Под его руководством она заняла третье место на чемпионате России в Челябинске, а затем выиграла бронзу чемпионата мира, который проходил в Стокгольме. При этом Трусова сорвала короткую программу, став только 12-й, но в произвольной заявила пять четверных прыжков, из которых три выполнила, а с двух упала. Это позволило ей выиграть произвольную программу и подняться на третье место в общем зачете.
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александра трусова, евгений плющенко

Трусова уходит от Плющенко и возвращается в "Самбо-70"

11:31 01.05.2021 (обновлено: 11:49 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАлександра Трусова (Россия) выступает с короткой программой в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Александра Трусова (Россия) выступает с короткой программой в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Фигуристка Александра Трусова покидает группу Евгения Плющенко и возвращается в "Самбо-70". Об этом сам Плющенко сообщил в Instagram.
"С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли два этапа кубка России, бронзу чемпионатов России и мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию обеих сторон мы его продлевать не стали", — написал он.
По словам тренера, "Сашу отпускают обратно" — в группу Этери Тутберизде, которая работает в "Самбо-70". Плющенко выразил надежду, что школа выполнит все обещания, которые дала фигуристке.
Он также обратился к прессе и попросил не нарушать "личное пространство обеих сторон".
"Мы продолжаем работать дальше, без громких обещаний, на результат с нашими спортсменами и тренерами", — заключил двукратный олимпийский чемпион.
Александра Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко год назад. Под его руководством она заняла третье место на чемпионате России в Челябинске, а затем выиграла бронзу чемпионата мира, который проходил в Стокгольме. При этом Трусова сорвала короткую программу, став только 12-й, но в произвольной заявила пять четверных прыжков, из которых три выполнила, а с двух упала. Это позволило ей выиграть произвольную программу и подняться на третье место в общем зачете.
 
Александра ТрусоваЕвгений Плющенко
 
 
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