https://ria.ru/20210501/trusova-1730817538.html

Трусова уходит от Плющенко и возвращается в "Самбо-70"

Трусова уходит от Плющенко и возвращается в "Самбо-70"

Фигуристка Александра Трусова покидает группу Евгения Плющенко и возвращается в "Самбо-70". Об этом сам Плющенко сообщил в Instagram. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T11:31

2021-05-01T11:31

2021-05-01T11:49

александра трусова

евгений плющенко

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Фигуристка Александра Трусова покидает группу Евгения Плющенко и возвращается в "Самбо-70". Об этом сам Плющенко сообщил в Instagram."С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли два этапа кубка России, бронзу чемпионатов России и мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию обеих сторон мы его продлевать не стали", — написал он.По словам тренера, "Сашу отпускают обратно" — в группу Этери Тутберизде, которая работает в "Самбо-70". Плющенко выразил надежду, что школа выполнит все обещания, которые дала фигуристке.Он также обратился к прессе и попросил не нарушать "личное пространство обеих сторон". "Мы продолжаем работать дальше, без громких обещаний, на результат с нашими спортсменами и тренерами", — заключил двукратный олимпийский чемпион.Александра Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко год назад. Под его руководством она заняла третье место на чемпионате России в Челябинске, а затем выиграла бронзу чемпионата мира, который проходил в Стокгольме. При этом Трусова сорвала короткую программу, став только 12-й, но в произвольной заявила пять четверных прыжков, из которых три выполнила, а с двух упала. Это позволило ей выиграть произвольную программу и подняться на третье место в общем зачете.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александра трусова, евгений плющенко