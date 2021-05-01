https://ria.ru/20210501/sderzhivanie-1730832759.html

Захарова обвинила Запад в спланированном сдерживании России

Захарова обвинила Запад в спланированном сдерживании России

Страны Запада реализуют заранее проработанную, спланированную информационно-политическую кампанию, целью которой является политика сдерживания Российской... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T14:20

2021-05-01T14:20

2021-05-01T14:34

россия

давид сассоли

европарламент

вера юрова

мария захарова

евросоюз

москва

парламентская ассамблея совета европы

берлин (город)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Страны Запада реализуют заранее проработанную, спланированную информационно-политическую кампанию, целью которой является политика сдерживания Российской Федерации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью YouTube каналу Sputnik на русском.Она подчеркнула, что "на протяжении многих лет РФ предлагала партнерам из ЕС возникающие вопросы, проблемы решать имеющимся дипломатическими способами", с помощью переговоров и консультаций."Но с каждым годом усиливается тенденция на придание всем проблемам - и реальным, и вымышленным - намеренно публичного характера. Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога блокировались со стороны ЕС", - заявила Захарова.Как сообщила официальный представитель МИД РФ, все действия России по введению санкций в отношении восьми чиновников ЕС являются исключительно "ответными мерами на те абсолютно недружественные, а иногда и враждебные действия, которые мы видим со стороны коллективного Запада".Москва ранее объявила, что восьмерым гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд в Россию, черный список был опубликован в пятницу, в него включен среди прочих глава Европарламента Давид Сассоли. Подчеркивается, что эта мера введена в ответ на шаги в отношении шести граждан России, которым запретили въезд на территорию Евросоюза.Въезд запрещен председателю нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу, директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу, члену французской делегации в ПАСЕ Жаку Мэру, руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху, председателю Европарламента Давиду Сассоли, главе шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Осе Скотт, главе Языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску, зампреду Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.

https://ria.ru/20210430/zakharova-1730782237.html

https://ria.ru/20210430/sanktsii-1730782113.html

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