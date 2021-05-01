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Депутат рассказал, чем закончатся "блицкриги" Запада накануне Дня Победы
Депутат рассказал, чем закончатся "блицкриги" Запада накануне Дня Победы
Обострение Западом "санкционных историй" накануне празднования 9 Мая на Россию повлиять никак не сможет, а, наоборот, даст обратный эффект, считает первый... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T10:50
2021-05-01T10:50
россия
адальби шхагошев
джо байден
владимир путин
европа
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Обострение Западом "санкционных историй" накануне празднования 9 Мая на Россию повлиять никак не сможет, а, наоборот, даст обратный эффект, считает первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев."Накануне 9 Мая эти "блицкриги", обострение санкционных историй на Россию действовать никак не может. Это даст абсолютно обратный эффект. Мы будем праздновать 9 Мая, и у нас сейчас очень обостренные чувства патриотизма", - рассказал РИА Новости Шгагошев в субботу.Он добавил, что "если эти санкции со стороны коллективного Запада - подготовка встречи Путина с Байденом, то это паника с их стороны".Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются.
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россия, адальби шхагошев, джо байден, владимир путин, европа, сша, политика

Депутат рассказал, чем закончатся "блицкриги" Запада накануне Дня Победы

10:50 01.05.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой депутатаДепутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Депутат Госдумы от фракции Единая Россия Адальби Шхагошев - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой депутата
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Обострение Западом "санкционных историй" накануне празднования 9 Мая на Россию повлиять никак не сможет, а, наоборот, даст обратный эффект, считает первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
"Накануне 9 Мая эти "блицкриги", обострение санкционных историй на Россию действовать никак не может. Это даст абсолютно обратный эффект. Мы будем праздновать 9 Мая, и у нас сейчас очень обостренные чувства патриотизма", - рассказал РИА Новости Шгагошев в субботу.
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РоссияАдальби ШхагошевДжо БайденВладимир ПутинЕвропаСШАПолитика
 
 
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