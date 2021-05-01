https://ria.ru/20210501/sanktsii-1730814053.html
Депутат рассказал, чем закончатся "блицкриги" Запада накануне Дня Победы
Депутат рассказал, чем закончатся "блицкриги" Запада накануне Дня Победы
Обострение Западом "санкционных историй" накануне празднования 9 Мая на Россию повлиять никак не сможет, а, наоборот, даст обратный эффект, считает первый... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T10:50
2021-05-01T10:50
2021-05-01T10:50
россия
адальби шхагошев
джо байден
владимир путин
европа
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/139167/85/1391678538_0:34:1706:994_1920x0_80_0_0_5b16da6b6530ecfc54b87f8c5409523f.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Обострение Западом "санкционных историй" накануне празднования 9 Мая на Россию повлиять никак не сможет, а, наоборот, даст обратный эффект, считает первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев."Накануне 9 Мая эти "блицкриги", обострение санкционных историй на Россию действовать никак не может. Это даст абсолютно обратный эффект. Мы будем праздновать 9 Мая, и у нас сейчас очень обостренные чувства патриотизма", - рассказал РИА Новости Шгагошев в субботу.Он добавил, что "если эти санкции со стороны коллективного Запада - подготовка встречи Путина с Байденом, то это паника с их стороны".Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются.
https://ria.ru/20210421/sudba-1729331026.html
https://ria.ru/20210423/taktika-1729569722.html
россия
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/139167/85/1391678538_169:0:1538:1027_1920x0_80_0_0_38ce38386730e2776cf0fa91dec391e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, адальби шхагошев, джо байден, владимир путин, европа, сша, политика