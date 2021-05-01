https://ria.ru/20210501/sanktsii-1730814053.html

Депутат рассказал, чем закончатся "блицкриги" Запада накануне Дня Победы

Депутат рассказал, чем закончатся "блицкриги" Запада накануне Дня Победы

Обострение Западом "санкционных историй" накануне празднования 9 Мая на Россию повлиять никак не сможет, а, наоборот, даст обратный эффект, считает первый... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T10:50

2021-05-01T10:50

2021-05-01T10:50

россия

адальби шхагошев

джо байден

владимир путин

европа

сша

политика

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Обострение Западом "санкционных историй" накануне празднования 9 Мая на Россию повлиять никак не сможет, а, наоборот, даст обратный эффект, считает первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев."Накануне 9 Мая эти "блицкриги", обострение санкционных историй на Россию действовать никак не может. Это даст абсолютно обратный эффект. Мы будем праздновать 9 Мая, и у нас сейчас очень обостренные чувства патриотизма", - рассказал РИА Новости Шгагошев в субботу.Он добавил, что "если эти санкции со стороны коллективного Запада - подготовка встречи Путина с Байденом, то это паника с их стороны".Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются.

https://ria.ru/20210421/sudba-1729331026.html

https://ria.ru/20210423/taktika-1729569722.html

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европа

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россия, адальби шхагошев, джо байден, владимир путин, европа, сша, политика