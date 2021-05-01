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В Совфеде рассказали, кому выгодны санкции против России
В Совфеде рассказали, кому выгодны санкции против России
Сенатор Владимир Джабаров в беседе с телеканалом RT заявил, что санкции Евросоюза против России выгодны для США. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T05:58
2021-05-01T05:58
вальдемар гердт
россия
европарламент
западная европа
северный поток — 2
владимир джабаров
евросоюз
германия
сша
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В Совфеде рассказали, кому выгодны санкции против России
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров в беседе с телеканалом RT заявил, что санкции Евросоюза против России выгодны для США.Ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил телеканалу "360", что антироссийские санкции приносят выгоду только "третьей стороне, которая хочет посеять хаос, разруху и голод". Парламентарий отметил, что при отказе от строительства газопровода "Северный поток — 2" ФРГ придется выплатить 12 миллиардов евро штрафа, а также срочно искать замену для покрытия энергодефицита, что, по его мнению, серьезно скажется на экономике страны.Парламентарий согласился с Гердтом и добавил, что антироссийские санкции наносят урон экономикам европейских стран. Поэтому многие жители Западной Европы выступают против запрета "Северного потока — 2" и отключения России от SWIFT, заключил депутат.Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой осудил недавние российские военные учения на юге страны, а также предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине". Такие решения по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер, но другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
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вальдемар гердт, россия, европарламент, западная европа, северный поток — 2, владимир джабаров, евросоюз, германия, сша, в мире

В Совфеде рассказали, кому выгодны санкции против России

05:58 01.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров в беседе с телеканалом RT заявил, что санкции Евросоюза против России выгодны для США.
Ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил телеканалу "360", что антироссийские санкции приносят выгоду только "третьей стороне, которая хочет посеять хаос, разруху и голод". Парламентарий отметил, что при отказе от строительства газопровода "Северный поток — 2" ФРГ придется выплатить 12 миллиардов евро штрафа, а также срочно искать замену для покрытия энергодефицита, что, по его мнению, серьезно скажется на экономике страны.

"Конечно, это выгодно прежде всего США... Американцы преследуют здесь две цели, сразу двух зайцев убивают: во-первых, не дают возможности самой Европе развиваться, они всегда видели в Европе, особенно в объединенной, конкурента, а во-вторых, как бы наносят ущерб России", — сказал Джабаров.

Парламентарий согласился с Гердтом и добавил, что антироссийские санкции наносят урон экономикам европейских стран. Поэтому многие жители Западной Европы выступают против запрета "Северного потока — 2" и отключения России от SWIFT, заключил депутат.
Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой осудил недавние российские военные учения на юге страны, а также предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине". Такие решения по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер, но другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
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Вальдемар ГердтРоссияЕвропарламентЗападная ЕвропаСеверный поток — 2Владимир ДжабаровЕвросоюзГерманияСШАВ мире
 
 
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