https://ria.ru/20210501/sanktsii-1730798508.html

В Совфеде рассказали, кому выгодны санкции против России

В Совфеде рассказали, кому выгодны санкции против России

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с телеканалом RT заявил, что санкции Евросоюза против России выгодны для США. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T05:58

2021-05-01T05:58

2021-05-01T05:58

вальдемар гердт

россия

европарламент

западная европа

северный поток — 2

владимир джабаров

евросоюз

германия

сша

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В Совфеде рассказали, кому выгодны санкции против России

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров в беседе с телеканалом RT заявил, что санкции Евросоюза против России выгодны для США.Ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил телеканалу "360", что антироссийские санкции приносят выгоду только "третьей стороне, которая хочет посеять хаос, разруху и голод". Парламентарий отметил, что при отказе от строительства газопровода "Северный поток — 2" ФРГ придется выплатить 12 миллиардов евро штрафа, а также срочно искать замену для покрытия энергодефицита, что, по его мнению, серьезно скажется на экономике страны.Парламентарий согласился с Гердтом и добавил, что антироссийские санкции наносят урон экономикам европейских стран. Поэтому многие жители Западной Европы выступают против запрета "Северного потока — 2" и отключения России от SWIFT, заключил депутат.Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой осудил недавние российские военные учения на юге страны, а также предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине". Такие решения по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер, но другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.

https://ria.ru/20210501/davlenie-1730798080.html

россия

западная европа

германия

сша

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вальдемар гердт, россия, европарламент, западная европа, северный поток — 2, владимир джабаров, евросоюз, германия, сша, в мире