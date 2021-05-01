В Совфеде рассказали, кому выгодны санкции против России
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров в беседе с телеканалом RT заявил, что санкции Евросоюза против России выгодны для США.
Ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил телеканалу "360", что антироссийские санкции приносят выгоду только "третьей стороне, которая хочет посеять хаос, разруху и голод". Парламентарий отметил, что при отказе от строительства газопровода "Северный поток — 2" ФРГ придется выплатить 12 миллиардов евро штрафа, а также срочно искать замену для покрытия энергодефицита, что, по его мнению, серьезно скажется на экономике страны.
"Конечно, это выгодно прежде всего США... Американцы преследуют здесь две цели, сразу двух зайцев убивают: во-первых, не дают возможности самой Европе развиваться, они всегда видели в Европе, особенно в объединенной, конкурента, а во-вторых, как бы наносят ущерб России", — сказал Джабаров.
Парламентарий согласился с Гердтом и добавил, что антироссийские санкции наносят урон экономикам европейских стран. Поэтому многие жители Западной Европы выступают против запрета "Северного потока — 2" и отключения России от SWIFT, заключил депутат.
Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой осудил недавние российские военные учения на юге страны, а также предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине". Такие решения по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер, но другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.