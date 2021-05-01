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В Москве расцвела сакура

В Москве расцвела сакура

Сакура расцвела в Бирюлевском дендропарке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T11:35

2021-05-01T11:35

2021-05-01T11:35

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сакура расцвела в Бирюлевском дендропарке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В Бирюлевском дендропарке расцвела сакура. Цветет японская вишня недолго – около недели. Розовые лепестки могут опасть и всего через несколько часов после полного раскрытия бутонов", - говорится в сообщении.Отмечается, что "роща Сакуры" появилась в Бирюлевском дендропарке в 2010 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, городское хозяйство москвы, москва, общество