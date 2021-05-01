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В Москве расцвела сакура
В Москве расцвела сакура
Сакура расцвела в Бирюлевском дендропарке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:35
2021-05-01T11:35
2021-05-01T11:35
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сакура расцвела в Бирюлевском дендропарке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В Бирюлевском дендропарке расцвела сакура. Цветет японская вишня недолго – около недели. Розовые лепестки могут опасть и всего через несколько часов после полного раскрытия бутонов", - говорится в сообщении.Отмечается, что "роща Сакуры" появилась в Бирюлевском дендропарке в 2010 году.
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