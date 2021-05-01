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Никас Сафронов расписал яйца динозавра к Пасхе
Никас Сафронов расписал яйца динозавра к Пасхе
Российский художник Никас Сафронов расписал к Пасхе в своем авторском стиле пять окаменелых яиц динозавра, возраст которых составляет от 70 до 100 миллионов... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T20:58
2021-05-01T20:58
2021-05-01T20:58
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российский художник Никас Сафронов расписал к Пасхе в своем авторском стиле пять окаменелых яиц динозавра, возраст которых составляет от 70 до 100 миллионов лет, сообщил РИА Новости сын художника Лука Сафронов-Затравкин."Никас Сафронов расписал в канун Пасхи в своем авторском стиле пять окаменелых яиц динозавра. Возраст яиц составляет от 70 до 100 миллионов лет", - сообщил сын художника.Собеседник агентства отметил, что яйца принадлежат гадрозавру - утконосому травоядному динозавру, передвигавшемуся на задних лапах. Окаменелые яйца гадрозавра были предоставлены художнику из частной палеонтологической коллекции, добавил он.Гадрозавры — семейство из отряда орнитисхий (птицетазовых динозавров), одни из самых крупных позвоночных. Считается, что в высоту эти динозавры достигали около 12 метров, их вес составлял порядка трех с половиной тонн. Динозавры обитали на мелководье, их яйца встречаются в меловых отложениях.
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религия, россия, никас сафронов
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости.
Российский художник Никас Сафронов
расписал к Пасхе в своем авторском стиле пять окаменелых яиц динозавра, возраст которых составляет от 70 до 100 миллионов лет, сообщил РИА Новости сын художника Лука Сафронов-Затравкин.
"Никас Сафронов расписал в канун Пасхи в своем авторском стиле пять окаменелых яиц динозавра. Возраст яиц составляет от 70 до 100 миллионов лет", - сообщил сын художника.
Собеседник агентства отметил, что яйца принадлежат гадрозавру - утконосому травоядному динозавру, передвигавшемуся на задних лапах. Окаменелые яйца гадрозавра были предоставлены художнику из частной палеонтологической коллекции, добавил он.
Гадрозавры — семейство из отряда орнитисхий (птицетазовых динозавров), одни из самых крупных позвоночных. Считается, что в высоту эти динозавры достигали около 12 метров, их вес составлял порядка трех с половиной тонн. Динозавры обитали на мелководье, их яйца встречаются в меловых отложениях.