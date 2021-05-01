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В море у Мурманской области ищут шестерых рыбаков
В море у Мурманской области ищут шестерых рыбаков
Спасатели ведут поиск шестерых рыбаков, которые вышли в море на трех маломерных судах в Кольском заливе в районе Териберки Мурманской области, сообщает... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T19:15
2021-05-01T19:15
2021-05-01T19:15
россия
кольский залив
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 1 мая - РИА Новости. Спасатели ведут поиск шестерых рыбаков, которые вышли в море на трех маломерных судах в Кольском заливе в районе Териберки Мурманской области, сообщает региональное ГУ МЧС."Первого мая в 15:30 в ОДС главного управления МЧС России по Мурманской области от МСКЦ Мурманска поступила информация о том, что в районе села Териберка Кольского района предположительно потеряли ход при возвращении с рыбалки три маломерных судна с шестью рыбаками. Связь с рыбаками отсутствует", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего рыбаков ищут девять спасателей, задействованы три единицы техники,
https://ria.ru/20210306/rybaki-1600169118.html
россия
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россия, кольский залив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, происшествия