https://ria.ru/20210501/rybaki-1730860831.html

В море у Мурманской области ищут шестерых рыбаков

В море у Мурманской области ищут шестерых рыбаков

Спасатели ведут поиск шестерых рыбаков, которые вышли в море на трех маломерных судах в Кольском заливе в районе Териберки Мурманской области, сообщает... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T19:15

2021-05-01T19:15

2021-05-01T19:15

россия

кольский залив

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 1 мая - РИА Новости. Спасатели ведут поиск шестерых рыбаков, которые вышли в море на трех маломерных судах в Кольском заливе в районе Териберки Мурманской области, сообщает региональное ГУ МЧС."Первого мая в 15:30 в ОДС главного управления МЧС России по Мурманской области от МСКЦ Мурманска поступила информация о том, что в районе села Териберка Кольского района предположительно потеряли ход при возвращении с рыбалки три маломерных судна с шестью рыбаками. Связь с рыбаками отсутствует", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего рыбаков ищут девять спасателей, задействованы три единицы техники,

https://ria.ru/20210306/rybaki-1600169118.html

россия

кольский залив

мурманская область

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2021

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россия, кольский залив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, происшествия