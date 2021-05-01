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На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
Спасатели на Сахалине выдвинулись на поиски трех рыбаков, которые пропали в Смирныховском районе (север Сахалина) 27 апреля, сообщается в субботу на официальном РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T03:20
2021-05-01T03:21
россия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мая - РИА Новости. Спасатели на Сахалине выдвинулись на поиски трех рыбаков, которые пропали в Смирныховском районе (север Сахалина) 27 апреля, сообщается в субботу на официальном сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.В МЧС уточняют, что 27 апреля трое мужчин на лодке вышли в море у села Пильво Смирныховского района в северном направлении и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
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россия
сахалин
южно-сахалинск
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россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков

03:20 01.05.2021 (обновлено: 03:21 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкВид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин
Вид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мая - РИА Новости. Спасатели на Сахалине выдвинулись на поиски трех рыбаков, которые пропали в Смирныховском районе (север Сахалина) 27 апреля, сообщается в субботу на официальном сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.
"В 10.00 (02.00 мск) 1 мая из Южно-Сахалинска в Смирныховский район выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова в количестве 5 человек на 1 автомобиле с лодкой", - говорится в сообщении.
В МЧС уточняют, что 27 апреля трое мужчин на лодке вышли в море у села Пильво Смирныховского района в северном направлении и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
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РоссияСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
 
 
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