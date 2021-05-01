https://ria.ru/20210501/rybaki-1730796800.html

На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков

На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков

Спасатели на Сахалине выдвинулись на поиски трех рыбаков, которые пропали в Смирныховском районе (север Сахалина) 27 апреля, сообщается в субботу на официальном РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T03:20

2021-05-01T03:20

2021-05-01T03:21

россия

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мая - РИА Новости. Спасатели на Сахалине выдвинулись на поиски трех рыбаков, которые пропали в Смирныховском районе (север Сахалина) 27 апреля, сообщается в субботу на официальном сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.В МЧС уточняют, что 27 апреля трое мужчин на лодке вышли в море у села Пильво Смирныховского района в северном направлении и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

https://ria.ru/20210429/delo-1730445599.html

россия

сахалин

южно-сахалинск

сахалинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия