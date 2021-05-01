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На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
Спасатели на Сахалине выдвинулись на поиски трех рыбаков, которые пропали в Смирныховском районе (север Сахалина) 27 апреля, сообщается в субботу на официальном РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T03:20
2021-05-01T03:20
2021-05-01T03:21
россия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мая - РИА Новости. Спасатели на Сахалине выдвинулись на поиски трех рыбаков, которые пропали в Смирныховском районе (север Сахалина) 27 апреля, сообщается в субботу на официальном сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.В МЧС уточняют, что 27 апреля трое мужчин на лодке вышли в море у села Пильво Смирныховского района в северном направлении и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
https://ria.ru/20210429/delo-1730445599.html
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россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия