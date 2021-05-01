https://ria.ru/20210501/provokatsiya-1730850773.html

В ДНР допустили огневые провокации украинских силовиков

В ДНР допустили огневые провокации украинских силовиков

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин не исключает огневых провокаций украинских силовиков на... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T17:07

2021-05-01T17:07

2021-05-01T17:07

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728982718_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9affbcebe923e546a123583daf30de62.jpg

ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин не исключает огневых провокаций украинских силовиков на донецком и мариупольском направлениях во время празднования праздника Пасхи.По его словам, разведкой ДНР зафиксирован подвоз боеприпасов на позиции украинских силовиков на донецком и мариупольском направлениях на автомобилях с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня."Мы неоднократно обращали внимание, что прибытие указанного транспорта на передовую всегда предшествует усилению обстрелов со стороны украинских минометных подразделений. Мы не исключаем, что в настоящее время враг готовит новые огневые провокации, абсолютно невзирая на подготовку и празднование православными христианами Светлого праздника Пасхи", - сказал журналистам Басурин.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире