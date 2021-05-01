В ДНР допустили огневые провокации украинских силовиков
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин не исключает огневых провокаций украинских силовиков на донецком и мариупольском направлениях во время празднования праздника Пасхи.
По его словам, разведкой ДНР зафиксирован подвоз боеприпасов на позиции украинских силовиков на донецком и мариупольском направлениях на автомобилях с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.
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"Мы неоднократно обращали внимание, что прибытие указанного транспорта на передовую всегда предшествует усилению обстрелов со стороны украинских минометных подразделений. Мы не исключаем, что в настоящее время враг готовит новые огневые провокации, абсолютно невзирая на подготовку и празднование православными христианами Светлого праздника Пасхи", - сказал журналистам Басурин.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.