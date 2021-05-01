https://ria.ru/20210501/promsvyazbank-1730820079.html

Промсвязьбанк завершил присоединение Роскосмосбанка

Промсвязьбанк завершил присоединение Роскосмосбанка

Промсвязьбанк (ПСБ) завершил интеграцию Роскосмосбанка (РКБ), в результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 миллиарда рублей, сообщила... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T11:55

2021-05-01T11:55

2021-05-01T14:05

банк псб

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россия

плесецк (космодром)

роскосмос

промсвязьбанк

байконур (город)

мирный

экономика

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) завершил интеграцию Роскосмосбанка (РКБ), в результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.В ноябре Банк России утвердил ПСБ в качестве единственного инвестора в проекте финансового оздоровления РКБ, а также реорганизацию последнего в форме его присоединения к ПСБ до мая текущего года. В декабре ПСБ приобрел 100% акций РКБ у государственной корпорации "Роскосмос"."ПСБ успешно завершил интеграцию Роскосмосбанка, начатую в прошлом году. В результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 миллиарда рублей, что эквивалентно росту норматива достаточности Н1.0 на 1 п.п.", - сказано в сегодняшнем сообщении.Уточняется, что на обслуживание в ПСБ переведено 120 компаний, входящих в состав "Роскосмоса", и около 200 тысяч сотрудников госкорпорации, а также другие корпоративные и розничные клиенты Роскосмосбанка, в результате объем привлеченных клиентских средств увеличился на сумму порядка 100 миллиардов рублей.ПСБ продолжит работу с клиентами Роскосмосбанка по действующим договорам на прежних условиях, а с присоединением Роскосмосбанка к широкой сети офисов ПСБ добавились дополнительные точки продаж "в уникальных локациях" – Байконуре, Мирном и Плесецке, также указали в банке.Также, по мнению кредитной организации, присоединение Роскосмосбанка укрепляет стратегическое партнерство ПСБ с "Роскосмосом", в рамках которого ПСБ предоставляет его предприятиям комплекс услуг расчетно-кассового обслуживания, кредитования и проектного финансирования.

https://ria.ru/20210427/bankrotstvo-1730082596.html

https://realty.ria.ru/20210312/aktsii-1601001666.html

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мирный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика, россия, плесецк (космодром), роскосмос, промсвязьбанк, байконур (город), мирный, экономика