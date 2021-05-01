https://ria.ru/20210501/promsvyazbank-1730820079.html
Промсвязьбанк завершил присоединение Роскосмосбанка
Промсвязьбанк завершил присоединение Роскосмосбанка
Промсвязьбанк (ПСБ) завершил интеграцию Роскосмосбанка (РКБ), в результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 миллиарда рублей, сообщила... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:55
2021-05-01T11:55
2021-05-01T14:05
банк псб
новости компаний - экономика
россия
плесецк (космодром)
роскосмос
промсвязьбанк
байконур (город)
мирный
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) завершил интеграцию Роскосмосбанка (РКБ), в результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.В ноябре Банк России утвердил ПСБ в качестве единственного инвестора в проекте финансового оздоровления РКБ, а также реорганизацию последнего в форме его присоединения к ПСБ до мая текущего года. В декабре ПСБ приобрел 100% акций РКБ у государственной корпорации "Роскосмос"."ПСБ успешно завершил интеграцию Роскосмосбанка, начатую в прошлом году. В результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 миллиарда рублей, что эквивалентно росту норматива достаточности Н1.0 на 1 п.п.", - сказано в сегодняшнем сообщении.Уточняется, что на обслуживание в ПСБ переведено 120 компаний, входящих в состав "Роскосмоса", и около 200 тысяч сотрудников госкорпорации, а также другие корпоративные и розничные клиенты Роскосмосбанка, в результате объем привлеченных клиентских средств увеличился на сумму порядка 100 миллиардов рублей.ПСБ продолжит работу с клиентами Роскосмосбанка по действующим договорам на прежних условиях, а с присоединением Роскосмосбанка к широкой сети офисов ПСБ добавились дополнительные точки продаж "в уникальных локациях" – Байконуре, Мирном и Плесецке, также указали в банке.Также, по мнению кредитной организации, присоединение Роскосмосбанка укрепляет стратегическое партнерство ПСБ с "Роскосмосом", в рамках которого ПСБ предоставляет его предприятиям комплекс услуг расчетно-кассового обслуживания, кредитования и проектного финансирования.
https://ria.ru/20210427/bankrotstvo-1730082596.html
https://realty.ria.ru/20210312/aktsii-1601001666.html
россия
байконур (город)
мирный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:179:1427:1249_1920x0_80_0_0_54343c2094e51bc52c658b943a8d6674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк псб, новости компаний - экономика, россия, плесецк (космодром), роскосмос, промсвязьбанк, байконур (город), мирный, экономика