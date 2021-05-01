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Промсвязьбанк завершил присоединение Роскосмосбанка
Промсвязьбанк завершил присоединение Роскосмосбанка
Промсвязьбанк (ПСБ) завершил интеграцию Роскосмосбанка (РКБ), в результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 миллиарда рублей, сообщила... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:55
2021-05-01T14:05
банк псб
новости компаний - экономика
россия
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роскосмос
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) завершил интеграцию Роскосмосбанка (РКБ), в результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.В ноябре Банк России утвердил ПСБ в качестве единственного инвестора в проекте финансового оздоровления РКБ, а также реорганизацию последнего в форме его присоединения к ПСБ до мая текущего года. В декабре ПСБ приобрел 100% акций РКБ у государственной корпорации "Роскосмос"."ПСБ успешно завершил интеграцию Роскосмосбанка, начатую в прошлом году. В результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 миллиарда рублей, что эквивалентно росту норматива достаточности Н1.0 на 1 п.п.", - сказано в сегодняшнем сообщении.Уточняется, что на обслуживание в ПСБ переведено 120 компаний, входящих в состав "Роскосмоса", и около 200 тысяч сотрудников госкорпорации, а также другие корпоративные и розничные клиенты Роскосмосбанка, в результате объем привлеченных клиентских средств увеличился на сумму порядка 100 миллиардов рублей.ПСБ продолжит работу с клиентами Роскосмосбанка по действующим договорам на прежних условиях, а с присоединением Роскосмосбанка к широкой сети офисов ПСБ добавились дополнительные точки продаж "в уникальных локациях" – Байконуре, Мирном и Плесецке, также указали в банке.Также, по мнению кредитной организации, присоединение Роскосмосбанка укрепляет стратегическое партнерство ПСБ с "Роскосмосом", в рамках которого ПСБ предоставляет его предприятиям комплекс услуг расчетно-кассового обслуживания, кредитования и проектного финансирования.
https://ria.ru/20210427/bankrotstvo-1730082596.html
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банк псб, новости компаний - экономика, россия, плесецк (космодром), роскосмос, промсвязьбанк, байконур (город), мирный, экономика

Промсвязьбанк завершил присоединение Роскосмосбанка

11:55 01.05.2021 (обновлено: 14:05 01.05.2021)
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) завершил интеграцию Роскосмосбанка (РКБ), в результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.
В ноябре Банк России утвердил ПСБ в качестве единственного инвестора в проекте финансового оздоровления РКБ, а также реорганизацию последнего в форме его присоединения к ПСБ до мая текущего года. В декабре ПСБ приобрел 100% акций РКБ у государственной корпорации "Роскосмос".
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"ПСБ успешно завершил интеграцию Роскосмосбанка, начатую в прошлом году. В результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 миллиарда рублей, что эквивалентно росту норматива достаточности Н1.0 на 1 п.п.", - сказано в сегодняшнем сообщении.
Уточняется, что на обслуживание в ПСБ переведено 120 компаний, входящих в состав "Роскосмоса", и около 200 тысяч сотрудников госкорпорации, а также другие корпоративные и розничные клиенты Роскосмосбанка, в результате объем привлеченных клиентских средств увеличился на сумму порядка 100 миллиардов рублей.
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ПСБ продолжит работу с клиентами Роскосмосбанка по действующим договорам на прежних условиях, а с присоединением Роскосмосбанка к широкой сети офисов ПСБ добавились дополнительные точки продаж "в уникальных локациях" – Байконуре, Мирном и Плесецке, также указали в банке.
Также, по мнению кредитной организации, присоединение Роскосмосбанка укрепляет стратегическое партнерство ПСБ с "Роскосмосом", в рамках которого ПСБ предоставляет его предприятиям комплекс услуг расчетно-кассового обслуживания, кредитования и проектного финансирования.
 
Банк ПСБНовости компаний - ЭкономикаРоссияПлесецк (космодром)РоскосмосПромсвязьбанкБайконур (город)МирныйЭкономика
 
 
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