https://ria.ru/20210501/prazdnik-1730792875.html

Православные верующие встречают Великую субботу

Православные верующие встречают Великую субботу

Великую субботу - последний день накануне Пасхи встречают православные верующие. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T00:47

2021-05-01T00:47

2021-05-01T00:47

религия и мировоззрение

россия

иисус христос

пасха

москва

праздник

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151813/12/1518131204_0:193:2730:1729_1920x0_80_0_0_bc4964cb96615d89ba95bf27046d7ec3.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Великую субботу - последний день накануне Пасхи встречают православные верующие.В этот день в храмах вспоминают погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад, а также готовятся встретить Воскресение Христово. Посреди храма в субботу можно увидеть плащаницу, которая символизирует тело Спасителя.Икона этого дня - "Сошествие Христа во ад" - как раз изображает Иисуса Христа, стоящего в дверях ада и протягивающего руки людям - Адаму, Еве и всем, кто умер до его пришествия на землю. "То есть Христос спускается в ад и выводит оттуда людей - в этом главная мысль Великой субботы", - подчеркнул Первозванский.Во время субботней литургии духовенство меняет облачение с темного на светлое. "Не потому что Христос уже воскрес, просто страдания уже кончились. То есть все уже случилось, дальше мы просто ждем Воскресения Христова", - подчеркнул собеседник агентства.Как правило, после субботней литургии днем в храмах освящают куличи и другую снедь, хотя, как отмечают священники, это скорее благословение мирян на пасхальную трапезу, нежели освящение продуктов. "В субботу, когда люди приходят в храм освящать куличи, важно, чтобы духовный акцент был не на куличах, а все-таки на Господе, который здесь лежит посреди храма. Прежде чем идти освящать куличи, лучше подойти к плащанице и приклониться", - посоветовал Первозванский.Приложиться к плащанице можно весь день в субботу, а перед самым началом пасхальной службы ее занесут в алтарь. Вечером верующие соберутся в храме для встречи Воскресения Христова.

https://ria.ru/20210501/ogon-1730308313.html

https://ria.ru/20210429/strastnaya-1730429963.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иисус христос, пасха, москва, праздник, общество