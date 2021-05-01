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Православные верующие встречают Великую субботу
Православные верующие встречают Великую субботу
Великую субботу - последний день накануне Пасхи встречают православные верующие. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T00:47
2021-05-01T00:47
2021-05-01T00:47
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Великую субботу - последний день накануне Пасхи встречают православные верующие.В этот день в храмах вспоминают погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад, а также готовятся встретить Воскресение Христово. Посреди храма в субботу можно увидеть плащаницу, которая символизирует тело Спасителя.Икона этого дня - "Сошествие Христа во ад" - как раз изображает Иисуса Христа, стоящего в дверях ада и протягивающего руки людям - Адаму, Еве и всем, кто умер до его пришествия на землю. "То есть Христос спускается в ад и выводит оттуда людей - в этом главная мысль Великой субботы", - подчеркнул Первозванский.Во время субботней литургии духовенство меняет облачение с темного на светлое. "Не потому что Христос уже воскрес, просто страдания уже кончились. То есть все уже случилось, дальше мы просто ждем Воскресения Христова", - подчеркнул собеседник агентства.Как правило, после субботней литургии днем в храмах освящают куличи и другую снедь, хотя, как отмечают священники, это скорее благословение мирян на пасхальную трапезу, нежели освящение продуктов. "В субботу, когда люди приходят в храм освящать куличи, важно, чтобы духовный акцент был не на куличах, а все-таки на Господе, который здесь лежит посреди храма. Прежде чем идти освящать куличи, лучше подойти к плащанице и приклониться", - посоветовал Первозванский.Приложиться к плащанице можно весь день в субботу, а перед самым началом пасхальной службы ее занесут в алтарь. Вечером верующие соберутся в храме для встречи Воскресения Христова.
https://ria.ru/20210501/ogon-1730308313.html
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россия, иисус христос, пасха, москва, праздник, общество
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости.
Великую субботу - последний день накануне Пасхи
встречают православные верующие.
В этот день в храмах вспоминают погребение Иисуса Христа
и его сошествие в ад, а также готовятся встретить Воскресение Христово. Посреди храма в субботу можно увидеть плащаницу, которая символизирует тело Спасителя.
"Внешне ничего не происходит: Христа похоронили, он лежит в пещере, апостолы непонятно где. А Иисус спустился в ад. До воскресения Христова души всех умерших сходили в ад - это место, где не было Бога, и именно туда спускается сам Бог. И тогда ад перестает быть адом и тем самым разрушается", - рассказал РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
Икона этого дня - "Сошествие Христа во ад" - как раз изображает Иисуса Христа, стоящего в дверях ада и протягивающего руки людям - Адаму, Еве и всем, кто умер до его пришествия на землю. "То есть Христос спускается в ад и выводит оттуда людей - в этом главная мысль Великой субботы", - подчеркнул Первозванский.
Во время субботней литургии духовенство меняет облачение с темного на светлое. "Не потому что Христос уже воскрес, просто страдания уже кончились. То есть все уже случилось, дальше мы просто ждем Воскресения Христова", - подчеркнул собеседник агентства.
Как правило, после субботней литургии днем в храмах освящают куличи и другую снедь, хотя, как отмечают священники, это скорее благословение мирян на пасхальную трапезу, нежели освящение продуктов. "В субботу, когда люди приходят в храм освящать куличи, важно, чтобы духовный акцент был не на куличах, а все-таки на Господе, который здесь лежит посреди храма. Прежде чем идти освящать куличи, лучше подойти к плащанице и приклониться", - посоветовал Первозванский.
Приложиться к плащанице можно весь день в субботу, а перед самым началом пасхальной службы ее занесут в алтарь. Вечером верующие соберутся в храме для встречи Воскресения Христова.