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Названа возможная причина пожара в Пермском крае, где погибли двое детей
Названа возможная причина пожара в Пермском крае, где погибли двое детей
Пожар в частном доме в Пермском крае, где погибли восемь человек, в том числе двое детей, мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем, сообщается на... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T08:39
2021-05-01T08:39
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
происшествия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар в частном доме в Пермском крае, где погибли восемь человек, в том числе двое детей, мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем, сообщается на сайте краевой прокуратуры.Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме в Кудымкарском городском округе в Пермском крае на площади 120 квадратных метров. По данным СК РФ, в результате ЧП погибли восемь человек, в том числе двое детей.Отмечается, что Кудымкарская городская прокуратура Пермского края организовала проверку. На место происшествия выехал городской прокурор и представители правоохранительных органов."В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи в которой проживали дети. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавляется в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия

Названа возможная причина пожара в Пермском крае, где погибли двое детей

08:39 01.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар в частном доме в Пермском крае, где погибли восемь человек, в том числе двое детей, мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем, сообщается на сайте краевой прокуратуры.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме в Кудымкарском городском округе в Пермском крае на площади 120 квадратных метров. По данным СК РФ, в результате ЧП погибли восемь человек, в том числе двое детей.
"По предварительной информации, 01.05.2021 пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кудымкарская городская прокуратура Пермского края организовала проверку. На место происшествия выехал городской прокурор и представители правоохранительных органов.
"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи в которой проживали дети. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавляется в сообщении.
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