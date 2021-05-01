https://ria.ru/20210501/pozhar-1730803362.html

Названа возможная причина пожара в Пермском крае, где погибли двое детей

Названа возможная причина пожара в Пермском крае, где погибли двое детей

Пожар в частном доме в Пермском крае, где погибли восемь человек, в том числе двое детей, мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем, сообщается на... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T08:39

2021-05-01T08:39

2021-05-01T08:39

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

происшествия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар в частном доме в Пермском крае, где погибли восемь человек, в том числе двое детей, мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем, сообщается на сайте краевой прокуратуры.Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме в Кудымкарском городском округе в Пермском крае на площади 120 квадратных метров. По данным СК РФ, в результате ЧП погибли восемь человек, в том числе двое детей.Отмечается, что Кудымкарская городская прокуратура Пермского края организовала проверку. На место происшествия выехал городской прокурор и представители правоохранительных органов."В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи в которой проживали дети. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210219/pozhary-1598163976.html

россия

пермский край

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия