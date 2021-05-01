https://ria.ru/20210501/poproshayki-1730812938.html

В Швейцарии нашли способ избавиться от попрошаек, но он не понравится ЕС

В Швейцарии нашли способ избавиться от попрошаек, но он не понравится ЕС

Власти швейцарского Базеля предложили попрошайкам поучаствовать в необычной сделке: в обмен на письменное обещание не возвращаться в страну нищие жители города... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T10:37

2021-05-01T10:37

2021-05-01T10:37

базель

швейцария

в мире

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В Швейцарии нашли способ избавиться от попрошаек, но он не понравится Евросоюзу

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Власти швейцарского Базеля предложили попрошайкам поучаствовать в необычной сделке: в обмен на письменное обещание не возвращаться в страну нищие жители города получат билет до любого европейского города, пишет Basler Zeitung."Они подписывают обязательство не возвращаться в Швейцарию — по крайней мере, в течение установленного отрезка времени", — цитирует издание официального представителя местного департамента юстиции и безопасности Топрака Егруза.Отмечается, что за нарушение такого соглашения попрошайкам грозит депортация из страны.

https://ria.ru/20191122/1561437094.html

базель

швейцария

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

базель, швейцария, в мире