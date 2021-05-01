https://ria.ru/20210501/poproshayki-1730812938.html
В Швейцарии нашли способ избавиться от попрошаек, но он не понравится ЕС
В Швейцарии нашли способ избавиться от попрошаек, но он не понравится ЕС
Власти швейцарского Базеля предложили попрошайкам поучаствовать в необычной сделке: в обмен на письменное обещание не возвращаться в страну нищие жители города... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T10:37
2021-05-01T10:37
2021-05-01T10:37
базель
швейцария
в мире
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В Швейцарии нашли способ избавиться от попрошаек, но он не понравится Евросоюзу
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Власти швейцарского Базеля предложили попрошайкам поучаствовать в необычной сделке: в обмен на письменное обещание не возвращаться в страну нищие жители города получат билет до любого европейского города, пишет Basler Zeitung."Они подписывают обязательство не возвращаться в Швейцарию — по крайней мере, в течение установленного отрезка времени", — цитирует издание официального представителя местного департамента юстиции и безопасности Топрака Егруза.Отмечается, что за нарушение такого соглашения попрошайкам грозит депортация из страны.
https://ria.ru/20191122/1561437094.html
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РИА Новости
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базель, швейцария, в мире