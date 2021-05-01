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Синоптик рассказал о погоде в Москве в Первомай
Синоптик рассказал о погоде в Москве в Первомай
Погода без осадков и с температурой до плюс 14 градусов ожидается в Москве в Первомай, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T09:50
2021-05-01T09:50
россия
михаил леус
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Погода без осадков и с температурой до плюс 14 градусов ожидается в Москве в Первомай, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять гребень антициклона с северо-запада. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, в начале дня на юго-востоке области небольшие дожди ещё возможны. В Москве плюс 12 - плюс 14, по области от 10 до 15 градусов тепла. Такие температуры примерно на 1-2 градуса ниже климатической нормы", - рассказал Леус.По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление активно повышается, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что соответствует нормальным значениям.
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россия, михаил леус, центр "фобос", москва, общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве в Первомай

09:50 01.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке искусств Музеон в Москве
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Погода без осадков и с температурой до плюс 14 градусов ожидается в Москве в Первомай, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять гребень антициклона с северо-запада. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, в начале дня на юго-востоке области небольшие дожди ещё возможны. В Москве плюс 12 - плюс 14, по области от 10 до 15 градусов тепла. Такие температуры примерно на 1-2 градуса ниже климатической нормы", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление активно повышается, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что соответствует нормальным значениям.
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РоссияМихаил ЛеусЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
 
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