https://ria.ru/20210501/pogoda-1730808535.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в Первомай

Синоптик рассказал о погоде в Москве в Первомай

Погода без осадков и с температурой до плюс 14 градусов ожидается в Москве в Первомай, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T09:50

2021-05-01T09:50

2021-05-01T09:50

россия

михаил леус

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Погода без осадков и с температурой до плюс 14 градусов ожидается в Москве в Первомай, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять гребень антициклона с северо-запада. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, в начале дня на юго-востоке области небольшие дожди ещё возможны. В Москве плюс 12 - плюс 14, по области от 10 до 15 градусов тепла. Такие температуры примерно на 1-2 градуса ниже климатической нормы", - рассказал Леус.По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление активно повышается, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что соответствует нормальным значениям.

https://ria.ru/20210428/solntse-1730335897.html

россия

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россия, михаил леус, центр "фобос", москва, общество