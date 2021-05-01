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Религия и мировоззрение
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Частицу Благодатного огня доставили в Ставропольский край
Частицу Благодатного огня доставили в Ставропольский край
Ставропольский край стал первым регионом России, куда доставили частицу Благодатного огня, лампаду из Иерусалима привезли спецрейсом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T20:53
2021-05-01T20:53
религия и мировоззрение
религия
россия
северный кавказ
владимир владимиров
ставрополь
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ПЯТИГОРСК, 1 мая - РИА Новости. Ставропольский край стал первым регионом России, куда доставили частицу Благодатного огня, лампаду из Иерусалима привезли спецрейсом, сообщает пресс-служба губернатора региона."Ставропольский край вновь стал первым регионом России, куда была принесена частица Благодатного огня. Уже восьмой год подряд в предпасхальный вечер лампада из Иерусалима доставляется в краевой центр специальным авиарейсом", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ставропольском аэропорту делегацию, доставившую лампаду с Огнем, встретили губернатор Владимир Владимиров, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, представители епархий и территорий Ставрополья."Сегодня паломники из разных территорий, регионов прибывают в Ставрополь за Благодатным огнем. И как мы говорим сегодня: Благодатный огонь сошел, значит жизнь продолжается! Значит, благодать будет на нашей земле. Значит, Господь благословит наш край, всех его жителей добром, миром и согласием", – обратился к верующим митрополит Кирилл, слова которого приводятся в сообщении.Он поздравил православных ставропольцев с праздником Пасхи.Зажженные от частицы Благодатного огня лампады доставлены в храмы Ставрополья и других регионов Северного Кавказа, добавили в пресс-службе.
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Российские дипломаты получили Благодатный огонь
Российская делегация в Израиле получила Благодатный огонь, который будет доставлен в Москву
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религия, россия, северный кавказ, владимир владимиров, ставрополь

Частицу Благодатного огня доставили в Ставропольский край

20:53 01.05.2021
 
© REUTERS / Corinna KernПравославные верующие c Благодатным огнем в Храме Гроба Господня в Иерусалиме
Православные верующие c Благодатным огнем в Храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© REUTERS / Corinna Kern
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ПЯТИГОРСК, 1 мая - РИА Новости. Ставропольский край стал первым регионом России, куда доставили частицу Благодатного огня, лампаду из Иерусалима привезли спецрейсом, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Ставропольский край вновь стал первым регионом России, куда была принесена частица Благодатного огня. Уже восьмой год подряд в предпасхальный вечер лампада из Иерусалима доставляется в краевой центр специальным авиарейсом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ставропольском аэропорту делегацию, доставившую лампаду с Огнем, встретили губернатор Владимир Владимиров, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, представители епархий и территорий Ставрополья.
"Сегодня паломники из разных территорий, регионов прибывают в Ставрополь за Благодатным огнем. И как мы говорим сегодня: Благодатный огонь сошел, значит жизнь продолжается! Значит, благодать будет на нашей земле. Значит, Господь благословит наш край, всех его жителей добром, миром и согласием", – обратился к верующим митрополит Кирилл, слова которого приводятся в сообщении.
Он поздравил православных ставропольцев с праздником Пасхи.
Зажженные от частицы Благодатного огня лампады доставлены в храмы Ставрополья и других регионов Северного Кавказа, добавили в пресс-службе.
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияСеверный КавказВладимир ВладимировСтаврополь
 
 
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