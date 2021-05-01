https://ria.ru/20210501/ogon-1730839279.html

Благодатный огонь из Иерусалима встретили по "российскому сценарию"

Благодатный огонь из Иерусалима встретили по "российскому сценарию"

В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Вопреки опасениям верующих, церемония состоялась. Однако прошла по необычному сценарию, как и... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T16:00

2021-05-01T16:00

2021-05-01T17:44

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Вопреки опасениям верующих, церемония состоялась. Однако прошла по необычному сценарию, как и последующая доставка святыни в православные страны. О том, что нового было в этом году, — в репортаже РИА Новости. Грусть и праздникВот уж поистине город контрастов: каждый квартал старого Иерусалима — особый мир. Через Львиные ворота попадаешь на улицу, увешанную армянскими флагами. Еще через двести метров натыкаешься на компанию раввинов у синагоги, где совершали молитву в шабат. Потом ныряешь в извилистые переулки, где пахнет свежеиспеченным хлебом, восточными пряностями и шаурмой. Проходишь мимо лениво покуривающих кальян арабов и упираешься в площадь с несколькими церквями. Неизменно одно: по всему маршруту стоят полицейские. В Великую субботу патрульные пристально следят за каждым прохожим. В этом году они заметно нервничают: накануне на северо-востоке Израиля случилась трагедия. Во время мероприятия по случаю еврейского праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон обрушилась трибуна. Возникла давка, унесшая жизни 44 человек. Сложно представить себе последствия, если бы подобное стряслось до пандемии. Накануне Пасхи в Иерусалим съезжаются десятки тысяч верующих. В субботу утром все устремляются к храму Гроба Господня на церемонию Благодатного огня, стараются попасть внутрь. Возникает дикая толкучка. Пострадать из-за неосторожности соседа очень легко.Но в этот раз власти заранее ограничили доступ к святыне. В храм небольшими группами пустили лишь около двух с половиной тысяч человек, хотя помещаются десять тысяч. В городской полиции корреспонденту РИА Новости сказали, что обеспечат социальную дистанцию. Не получилось: люди стоят плотно, особенно возле Кувуклии — часовни над Гробом Господним в центре храма. Лишь единицы в масках. Ничего удивительного: тут лишь вакцинированные, Израиль еще не открыл границы. Поэтому, например, арабам с Западного берега Иордана накануне объявили, что ждать Благодатного огня им придется у городских стен. Возникло опасение, что в обряде не примет участие арабская молодежь, исповедующая христианство. Это самые шумные участники церемонии. Пока остальные скромно молятся в ожидании святыни, они свистят, бьют в барабаны и выкрикивают лозунги: "Нет Бога, кроме Христа! Он — наш Господь!" Столь наивная и радостная молитва, конечно, может смутить многих.Однажды арабов выгнали из храма. И Благодатный огонь очень долго сходил — пока шумных единоверцев не пустили обратно. С тех пор есть поверье, что без них церемония не удастся.Спустя два года Никто не знает, придут ли православные арабы. И все напряженно ждут. Вдруг послышалось улюлюкание. А потом еле различимый стук барабана. Тишина. Затем снова, уже чуть громче. Но весельчаки по-прежнему на улице. В храм забегает щуплый паренек в белой футболке. Размахивая пучком из 33 перевязанных свечей (по числу лет земной жизни Христа), он вскрикивает: "Хэй! Хэй!" И следом врываются арабы с барабанами и бубнами. "Пустили, можно выдохнуть" — наверняка так подумали многие в храме. Расслабились, правда, ненадолго. По сводам огромной церкви разнесся стук посохов. Это кавасы — личные охранники Иерусалимского патриарха из турок. Одеты соответствующе: феска и длинный османский кафтан.Следом заходят диаконы и священники. Замыкает процессию патриарх Феофил. Начинается Литания — особая служба Благодатного огня. Священники троекратно огибают Кувуклию. На этот раз крестный ход совершили быстро: когда храм до отказа забит паломниками, предстоятелю Иерусалимской церкви приходится буквально протискиваться.Сняв облачение, патриарх скрывается в часовне. В храме гаснет свет. Напряжение достигает пика. Ведь считается, что, если огонь не сойдет, наступит конец света. Православные, видимо, очень соскучились по совместной молитве в храме. И пасхальным поздравлениям. Стоило кому-то крикнуть по-гречески "Христос анэсти!", как понеслось — румыны ответили "Адэварат анвиат!", включилась русская община: "Христос воскресе!"Пасхе — быть!Благодатный огонь встретили радостными возгласами. Событие-то долгожданное, хотя патриарх Феофил молился всего несколько минут. Так же быстро огонь распространился по храму, верующих объяла пасхальная радость: "Христос воскрес!" За ликующими богомольцами с улицы без эмоций наблюдают женщины с ковриками в руках — у них скоро намаз, сейчас ведь Рамадан, время поста и молитвы. Неподалеку от них — мужчины в шляпах и с пейсами. Только что они прочли "Кадиш", молитвенное поминовение погибших в давке. Поистине, Иерусалим — город контрастов.В переулках раздается и русская речь. Благодатный огонь от Иерусалимского патриарха принял посол в Израиле Анатолий Викторов. Времени мало: нужно успеть доставить святыню в аэропорт Бен-Гурион. Там его ждет делегация Фонда Андрея Первозванного. Он передает лампаду. На этот раз уверенно — в прошлом году, по собственному признанию, сильно волновался. Уже во второй раз огонь доставляют в новом формате. "Год назад было вообще все непонятно, как забирать огонь и доставлять его в Россию. Мы придумали схему: официальные представители государств получают святыню в Иерусалиме и отдают ее делегациям из своих стран, которые ждут в аэропорту Бен-Гурион. Израильские власти, за что мы им благодарны, взяли за основу наш сценарий и использовали его при взаимодействии с другими православными государствами", — говорит председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин. Сейчас российская делегация, по его словам, могла попасть в храм. Однако антиковидные правила изменились, и фонд повторил прошлогоднюю схему. Примерно в восемь вечера члены делегации приземлятся в Москве. Традиционной встречи в аэропорту опять не будет. Однако верующие, вопреки опасениям, смогут получить Благодатный огонь — в отличие от 2020-го. Его заберут служители 15 московских храмов. Доставят святыню и в 20 российских регионов. Праздник Пасхи состоится несмотря ни на что.

https://ria.ru/20210430/ogon-1730718312.html

https://ria.ru/20210427/ogon-1730124088.html

https://ria.ru/20210501/paskha-1730804774.html

https://ria.ru/20210501/kulich-1730825808.html

https://ria.ru/20210501/yaytsa-1730799628.html

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россия, анатолий викторов, фонд андрея первозванного, владимир якунин, москва, иерусалим, в мире