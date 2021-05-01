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На Камчатке сменили министра после скандального поста в соцсети
На Камчатке сменили министра после скандального поста в соцсети
Губернатор Камчатского края назначил нового министра по туризму, следует из сообщения на сайте регионального правительства. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T06:58
2021-05-01T06:58
россия
владимир солодов
камчатский край
петропавловск-камчатский
общество
политика
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Региональную чиновницу заставили поплатиться за слова о "прочем сброде"
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Камчатского края назначил нового министра по туризму, следует из сообщения на сайте регионального правительства.Должность занял Владимир Русанов, сменив на посту Наталью Максименко, которая проработала меньше года. О причинах ухода Максименко не сообщается.В начале апреля глава Камчатского края Владимир Солодов объявил Максименко выговор после того, как в отношении руководителя подведомственного министерству учреждения было заведено уголовное дело по факту присвоения денежных средств, принадлежащих организации, в особо крупном размере.Максименко известна постом в социальных сетях, который был опубликован в январе, где чиновница призвала не тратить энергию впустую "на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд". Позже она заменила слова "прочий сброд" на фразу "и прочие отрицательные эмоции".Наталья Максименко была назначена руководителем краевого министерства туризма осенью 2020 года по итогам всероссийского кадрового конкурса.
https://ria.ru/20210407/tuva-1727211586.html
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россия, владимир солодов, камчатский край, петропавловск-камчатский, общество, политика

На Камчатке сменили министра после скандального поста в соцсети

06:58 01.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на Петропавловск-Камчатский
Вид на Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Камчатского края назначил нового министра по туризму, следует из сообщения на сайте регионального правительства.
Должность занял Владимир Русанов, сменив на посту Наталью Максименко, которая проработала меньше года. О причинах ухода Максименко не сообщается.
"КВЦ-Инвест, которым вы руководите много лет, организует масштабные деловые мероприятия, тысячи гостей, которые побывали на них, отмечают высокой уровень организации. Я хочу сегодня предложить вам этот успех подкрепить, взять на себя более широкую зону ответственности, которая является для Камчатки ключевой. А именно возглавить министерство туризма Камчатского края", - приводятся в сообщении слова губернатора, адресованные Русанову.
В начале апреля глава Камчатского края Владимир Солодов объявил Максименко выговор после того, как в отношении руководителя подведомственного министерству учреждения было заведено уголовное дело по факту присвоения денежных средств, принадлежащих организации, в особо крупном размере.
Максименко известна постом в социальных сетях, который был опубликован в январе, где чиновница призвала не тратить энергию впустую "на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд". Позже она заменила слова "прочий сброд" на фразу "и прочие отрицательные эмоции".
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Наталья Максименко была назначена руководителем краевого министерства туризма осенью 2020 года по итогам всероссийского кадрового конкурса.
 
РоссияВладимир СолодовКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийОбществоПолитика
 
 
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