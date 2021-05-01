https://ria.ru/20210501/ministr-1730800069.html

На Камчатке сменили министра после скандального поста в соцсети

На Камчатке сменили министра после скандального поста в соцсети

Губернатор Камчатского края назначил нового министра по туризму, следует из сообщения на сайте регионального правительства. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T06:58

2021-05-01T06:58

2021-05-01T06:58

россия

владимир солодов

камчатский край

петропавловск-камчатский

общество

политика

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Региональную чиновницу заставили поплатиться за слова о "прочем сброде"

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Камчатского края назначил нового министра по туризму, следует из сообщения на сайте регионального правительства.Должность занял Владимир Русанов, сменив на посту Наталью Максименко, которая проработала меньше года. О причинах ухода Максименко не сообщается.В начале апреля глава Камчатского края Владимир Солодов объявил Максименко выговор после того, как в отношении руководителя подведомственного министерству учреждения было заведено уголовное дело по факту присвоения денежных средств, принадлежащих организации, в особо крупном размере.Максименко известна постом в социальных сетях, который был опубликован в январе, где чиновница призвала не тратить энергию впустую "на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд". Позже она заменила слова "прочий сброд" на фразу "и прочие отрицательные эмоции".Наталья Максименко была назначена руководителем краевого министерства туризма осенью 2020 года по итогам всероссийского кадрового конкурса.

https://ria.ru/20210407/tuva-1727211586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир солодов, камчатский край, петропавловск-камчатский, общество, политика