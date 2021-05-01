На Камчатке сменили министра после скандального поста в соцсети
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Камчатского края назначил нового министра по туризму, следует из сообщения на сайте регионального правительства.
Должность занял Владимир Русанов, сменив на посту Наталью Максименко, которая проработала меньше года. О причинах ухода Максименко не сообщается.
"КВЦ-Инвест, которым вы руководите много лет, организует масштабные деловые мероприятия, тысячи гостей, которые побывали на них, отмечают высокой уровень организации. Я хочу сегодня предложить вам этот успех подкрепить, взять на себя более широкую зону ответственности, которая является для Камчатки ключевой. А именно возглавить министерство туризма Камчатского края", - приводятся в сообщении слова губернатора, адресованные Русанову.
В начале апреля глава Камчатского края Владимир Солодов объявил Максименко выговор после того, как в отношении руководителя подведомственного министерству учреждения было заведено уголовное дело по факту присвоения денежных средств, принадлежащих организации, в особо крупном размере.
Максименко известна постом в социальных сетях, который был опубликован в январе, где чиновница призвала не тратить энергию впустую "на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд". Позже она заменила слова "прочий сброд" на фразу "и прочие отрицательные эмоции".
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Наталья Максименко была назначена руководителем краевого министерства туризма осенью 2020 года по итогам всероссийского кадрового конкурса.