https://ria.ru/20210501/mid-1730795664.html

МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики

МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики

МИД Латвии считает решение МИД России о включении в список невъездных в страну главы Центра госязыка Мариса Балтиньша и председателя Национального совета по... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T02:54

2021-05-01T02:54

2021-05-01T02:55

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давид сассоли

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мид латвии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

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РИГА, 1 мая - РИА Новости. МИД Латвии считает решение МИД России о включении в список невъездных в страну главы Центра госязыка Мариса Балтиньша и председателя Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивара Аболиньша попыткой оказать давление на Латвию в вопросах государственного языка и медиаполитики, говорится в заявлении латвийского внешнеполитического ведомства.Москва ранее объявила, что восьмерым гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд в Россию, черный список был опубликован в пятницу, в него включен среди прочих глава Европарламента Давид Мария Сассоли.Подчеркивается, что эта мера введена в ответ на шаги в отношении шести граждан России, которым запретили въезд на территорию Евросоюза.Въезд запрещен председателю нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу, директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу, члену французской делегации в ПАСЕ Жаку Мэру, руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху, председателю Европарламента Давиду Сассоли, главе шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Осе Скотт, главе Языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску, зампреду Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.

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россия, давид сассоли, европарламент, мид латвии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, москва, латвия, рига, в мире