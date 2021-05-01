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МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
МИД Латвии считает решение МИД России о включении в список невъездных в страну главы Центра госязыка Мариса Балтиньша и председателя Национального совета по... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T02:54
2021-05-01T02:55
россия
давид сассоли
европарламент
мид латвии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
москва
латвия
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РИГА, 1 мая - РИА Новости. МИД Латвии считает решение МИД России о включении в список невъездных в страну главы Центра госязыка Мариса Балтиньша и председателя Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивара Аболиньша попыткой оказать давление на Латвию в вопросах государственного языка и медиаполитики, говорится в заявлении латвийского внешнеполитического ведомства.Москва ранее объявила, что восьмерым гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд в Россию, черный список был опубликован в пятницу, в него включен среди прочих глава Европарламента Давид Мария Сассоли.Подчеркивается, что эта мера введена в ответ на шаги в отношении шести граждан России, которым запретили въезд на территорию Евросоюза.Въезд запрещен председателю нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу, директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу, члену французской делегации в ПАСЕ Жаку Мэру, руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху, председателю Европарламента Давиду Сассоли, главе шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Осе Скотт, главе Языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску, зампреду Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.
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россия, давид сассоли, европарламент, мид латвии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, москва, латвия, рига, в мире

МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики

02:54 01.05.2021 (обновлено: 02:55 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль посольства Латвии у здания МИД России
Автомобиль посольства Латвии у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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РИГА, 1 мая - РИА Новости. МИД Латвии считает решение МИД России о включении в список невъездных в страну главы Центра госязыка Мариса Балтиньша и председателя Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивара Аболиньша попыткой оказать давление на Латвию в вопросах государственного языка и медиаполитики, говорится в заявлении латвийского внешнеполитического ведомства.
"Решение РФ от 30 апреля запретить въезд в Россию директору Центра государственного языка Марису Балтиньшу и председателю Национального совета по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу является попыткой оказать давление на Латвию в сфере политики государственного языка и СМИ. Считаем это откровенно недопустимым вмешательством во внутренние дела суверенного государства. МИД не оставит такие действия без должной реакции", - сказано в сообщении на сайте ведомства.
Москва ранее объявила, что восьмерым гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд в Россию, черный список был опубликован в пятницу, в него включен среди прочих глава Европарламента Давид Мария Сассоли.
Подчеркивается, что эта мера введена в ответ на шаги в отношении шести граждан России, которым запретили въезд на территорию Евросоюза.
Въезд запрещен председателю нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу, директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу, члену французской делегации в ПАСЕ Жаку Мэру, руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху, председателю Европарламента Давиду Сассоли, главе шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Осе Скотт, главе Языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску, зампреду Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.
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