https://ria.ru/20210501/medvezhonok-1730808771.html

В Хабаровске выхаживают медвежонка, спасенного в Челябинской области

В Хабаровске выхаживают медвежонка, спасенного в Челябинской области

Трехмесячного медвежонка Умку, спасенного в феврале на трассе под Челябинском, привезли для реабилитации в центр "Утес" под Хабаровском, животное забирали в... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T09:52

2021-05-01T09:52

2021-05-01T09:52

хорошие новости

уральские авиалинии

челябинск

хабаровск

чебаркуль

общество

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ХАБАРОВСК, 1 мая - РИА Новости. Трехмесячного медвежонка Умку, спасенного в феврале на трассе под Челябинском, привезли для реабилитации в центр "Утес" под Хабаровском, животное забирали в субботу из аэропорта Новый, передает корреспондент РИА Новости.Как рассказал журналистам руководитель фонда "Спаси меня!" Карен Даллакян, который сопровождал животное, новорожденного медвежонка подкинули в феврале в коробке на автозаправку на трассе М-5, его забрала семья из города Чебаркуля, что в 50 километрах от Челябинска, подумав, что это щенок. Стали выхаживать животное. Питался медвежонок собачьим кормом. Но через три недели люди стали узнавать в подрастающем щенке медведя."Обратились сразу в зоопарк и к нам. Мы поняли, что это браконьеры убили в спячке медведицу прямо в берлоге, а медвежонка подбросили. У нас на Урале это редкость, поэтому люди не сразу распознали зверя. Когда он к нам попал, то у него была диарея из-за погрешностей в питании. Ведь его кормили, как собаку. Неделю где-то выводили его из этого состояния, полечили, привели кормление в норму. Это оказался бурый медведь", - рассказал по прилете Даллакян.Рейс U6 173 от "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга с животным на борту прибыл в субботу в аэропорт Новый в Хабаровске. После прохождения всех необходимых процедур Умку сразу стали кормить смесью из медового "чак-чака" с молоком."В дорогу мы положили ему яблоки, он их съел. Перелет перенес хорошо, судя по его поведению. Он не агрессивен, спокойно принимает пищу, и даже нет испражнений в спецвольере, где он ехал. Везли специально ночью, когда животное спит. Нам пошли на уступки, командная работа, все службы, включая аэропорты, сработали отлично. Предварительно мы получили разрешение от центра по реабилитации животных под Хабаровском - и вот привезли его сюда. В нашем регионе нет подобных", - рассказал Даллакян во время кормления медвежонка.Он добавил, что пока медвежонок находился в фонде спасения, его приучали к жизни в естественной среде. "Игрушки были натуральные: наливали в большой таз воду и опускали туда яблоко. Вот он его вылавливал час примерно, потом бросали туда рыбу", - рассказал Даллакян. Он отметил, что было категорически запрещено сотрудникам фонда с мишкой играть. Кормление осуществлялось только в перчатках, чтобы исключить запах человека. Ел медвежонок три раза в сутки, два приема пищи из которых – молочные."Кормили специальной смесью, добавляли туда мед, конечно, мясо-говядина и рыбный фарш, это все перемешивали с яйцами, которые несут птицы у нас в приюте. Целая кулинария", - заметил собеседник.После кормления медвежонок сразу отправился в центр диких животных "Утес". Специалисты будут заниматься его дальнейшей реабилитацией. Важно было доставить животное, пока ему не исполнилось 4 месяца, отметил руководитель фонда. По его словам, возраст определили специалисты – сейчас медведю чуть больше трех месяцев.

https://ria.ru/20210430/medvedi-1730741264.html

https://ria.ru/20201208/medvezhonok-1588131551.html

https://ria.ru/20210429/zoopark-1730509034.html

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уральские авиалинии, челябинск, хабаровск, чебаркуль, общество