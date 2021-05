https://ria.ru/20210501/london-1730868814.html

В Лондоне задержали девять участников акции протеста

ЛОНДОН, 1 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Лондона задержала девять участников протеста Kill the Bill, проходящего в воскресенье в Великобритании против расширения полномочий правоохранительных органов."В ходе сегодняшних акций протеста в Лондоне арестованы девять человек. Демонстрация достигла Садов Воксхолла, где пока еще остаются люди. Офицеры находятся на месте и продолжают общаться с участниками", - говорится в сообщении полиции.Несколько сотен участников протеста в субботу днем собрались на Трафальгарской площади, затем двинулись колонной по центральным улицам Лондона и дошли до Южного берега Темзы.Протесты Kill the Bill проходят в более чем 40 городах Великобритании. Протестующие выражают недовольство законопроектом, в котором предусмотрено расширение полномочий правоохранительных органов, в том числе при работе на массовых протестах.Ранее участники акции сообщили РИА Новости, что обсуждаемый законопроект нарушает демократию и право на выражение мнения.В Англии все еще действует локдаун в связи с пандемией коронавируса, собрание групп людей строго запрещено. Полиция проводит беседы с нарушителями порядка и антиковидных правил.В апреле в британской столице и в других городах страны прошло несколько протестов Kill the Bill, а также акций против коронавирусных ограничений. На улицы Лондона выходили тысячи человек, в прошлую субботу восемь сотрудников полиции получили ранения во время разгона толпы в Гайд-парке, около 100 человек были задержаны.

