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В Лондоне задержали девять участников акции протеста
В Лондоне задержали девять участников акции протеста
Полиция Лондона задержала девять участников протеста Kill the Bill, проходящего в воскресенье в Великобритании против расширения полномочий правоохранительных... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T21:17
2021-05-01T21:17
2021-05-01T21:17
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ЛОНДОН, 1 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Лондона задержала девять участников протеста Kill the Bill, проходящего в воскресенье в Великобритании против расширения полномочий правоохранительных органов."В ходе сегодняшних акций протеста в Лондоне арестованы девять человек. Демонстрация достигла Садов Воксхолла, где пока еще остаются люди. Офицеры находятся на месте и продолжают общаться с участниками", - говорится в сообщении полиции.Несколько сотен участников протеста в субботу днем собрались на Трафальгарской площади, затем двинулись колонной по центральным улицам Лондона и дошли до Южного берега Темзы.Протесты Kill the Bill проходят в более чем 40 городах Великобритании. Протестующие выражают недовольство законопроектом, в котором предусмотрено расширение полномочий правоохранительных органов, в том числе при работе на массовых протестах.Ранее участники акции сообщили РИА Новости, что обсуждаемый законопроект нарушает демократию и право на выражение мнения.В Англии все еще действует локдаун в связи с пандемией коронавируса, собрание групп людей строго запрещено. Полиция проводит беседы с нарушителями порядка и антиковидных правил.В апреле в британской столице и в других городах страны прошло несколько протестов Kill the Bill, а также акций против коронавирусных ограничений. На улицы Лондона выходили тысячи человек, в прошлую субботу восемь сотрудников полиции получили ранения во время разгона толпы в Гайд-парке, около 100 человек были задержаны.
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англия, лондон, в мире
ЛОНДОН, 1 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Лондона задержала девять участников протеста Kill the Bill, проходящего в воскресенье в Великобритании против расширения полномочий правоохранительных органов.
"В ходе сегодняшних акций протеста в Лондоне арестованы девять человек. Демонстрация достигла Садов Воксхолла, где пока еще остаются люди. Офицеры находятся на месте и продолжают общаться с участниками", - говорится в сообщении полиции.
Несколько сотен участников протеста в субботу днем собрались на Трафальгарской площади, затем двинулись колонной по центральным улицам Лондона и дошли до Южного берега Темзы.
Протесты Kill the Bill проходят в более чем 40 городах Великобритании. Протестующие выражают недовольство законопроектом, в котором предусмотрено расширение полномочий правоохранительных органов, в том числе при работе на массовых протестах.
Ранее участники акции сообщили РИА Новости, что обсуждаемый законопроект нарушает демократию и право на выражение мнения.
В Англии
все еще действует локдаун в связи с пандемией коронавируса, собрание групп людей строго запрещено. Полиция проводит беседы с нарушителями порядка и антиковидных правил.
В апреле в британской столице и в других городах страны прошло несколько протестов Kill the Bill, а также акций против коронавирусных ограничений. На улицы Лондона
выходили тысячи человек, в прошлую субботу восемь сотрудников полиции получили ранения во время разгона толпы в Гайд-парке, около 100 человек были задержаны.