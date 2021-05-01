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На лечение в Москву отправят семь человек после ДТП на Ставрополье
На лечение в Москву отправят семь человек после ДТП на Ставрополье
Шесть детей и один взрослый, пострадавшие в ДТП на Ставрополье, будут эвакуированы в Москву для лечения, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T18:52
2021-05-01T19:00
михаил мурашко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
черкесск
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Шесть детей и один взрослый, пострадавшие в ДТП на Ставрополье, будут эвакуированы в Москву для лечения, сообщила пресс-служба Минздрава России.По предварительным данным, в пятницу в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Всего после ДТП были госпитализированы девять детей, один из них уже выписан."По указанию главы Минздрава Михаила Мурашко шесть детей и один взрослый, пострадавшие в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье, будут самолетом МЧС России эвакуированы в Москву. Вся необходимая медицинская помощь им будет оказана в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России, и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова Минздрава России", - говорится в сообщении.Решение принято по результатам консультаций с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион, уточнили в пресс-службе.Психолого-психиатрическая помощь пострадавшим будет оказана волгоградскими специалистами при курации главного внештатного специалиста Минздрава России, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210430/dtp-1730754389.html
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михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российский медицинский университет имени н. и. пирогова, черкесск, происшествия, россия, москва

На лечение в Москву отправят семь человек после ДТП на Ставрополье

18:52 01.05.2021 (обновлено: 19:00 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Прокуратура РФ / Перейти в фотобанкСотрудники прокуратуры РФ у автомобиля, пострадавшего в результате ДТП ДТП на 535-м километре автодороги "Астрахань - Ставрополь"
Сотрудники прокуратуры РФ у автомобиля, пострадавшего в результате ДТП ДТП на 535-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Прокуратура РФ
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Шесть детей и один взрослый, пострадавшие в ДТП на Ставрополье, будут эвакуированы в Москву для лечения, сообщила пресс-служба Минздрава России.
По предварительным данным, в пятницу в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Всего после ДТП были госпитализированы девять детей, один из них уже выписан.
ДТП в Ставрополье. Кадры с места аварии - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 18:20
Опубликовано видео с места крупного ДТП в Ставропольском крае
"По указанию главы Минздрава Михаила Мурашко шесть детей и один взрослый, пострадавшие в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье, будут самолетом МЧС России эвакуированы в Москву. Вся необходимая медицинская помощь им будет оказана в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России, и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова Минздрава России", - говорится в сообщении.
Решение принято по результатам консультаций с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион, уточнили в пресс-службе.
ДТП в Ставропольском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
Вчера, 15:28
Водитель грузовика рассказал, как произошло ДТП на Ставрополье
Психолого-психиатрическая помощь пострадавшим будет оказана волгоградскими специалистами при курации главного внештатного специалиста Минздрава России, отметили в пресс-службе.
 
Михаил МурашкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российский медицинский университет имени Н. И. ПироговаЧеркесскПроисшествияРоссияМосква
 
 
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