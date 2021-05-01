https://ria.ru/20210501/lechenie-1730859351.html

На лечение в Москву отправят семь человек после ДТП на Ставрополье

На лечение в Москву отправят семь человек после ДТП на Ставрополье

Шесть детей и один взрослый, пострадавшие в ДТП на Ставрополье, будут эвакуированы в Москву для лечения, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T18:52

2021-05-01T18:52

2021-05-01T19:00

михаил мурашко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

черкесск

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Шесть детей и один взрослый, пострадавшие в ДТП на Ставрополье, будут эвакуированы в Москву для лечения, сообщила пресс-служба Минздрава России.По предварительным данным, в пятницу в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Всего после ДТП были госпитализированы девять детей, один из них уже выписан."По указанию главы Минздрава Михаила Мурашко шесть детей и один взрослый, пострадавшие в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье, будут самолетом МЧС России эвакуированы в Москву. Вся необходимая медицинская помощь им будет оказана в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России, и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова Минздрава России", - говорится в сообщении.Решение принято по результатам консультаций с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион, уточнили в пресс-службе.Психолого-психиатрическая помощь пострадавшим будет оказана волгоградскими специалистами при курации главного внештатного специалиста Минздрава России, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210430/dtp-1730754389.html

https://ria.ru/20210501/dtp-1730839918.html

черкесск

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российский медицинский университет имени н. и. пирогова, черкесск, происшествия, россия, москва