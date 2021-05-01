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В Москве провели более 21 миллиона исследований на коронавирус
В Москве провели более 21 миллиона исследований на коронавирус
Свыше 21 миллиона исследований на коронавирусную инфекцию провели в столице, сообщается на сайте московского Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T14:07
2021-05-01T14:07
2021-05-01T14:07
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Свыше 21 миллиона исследований на коронавирусную инфекцию провели в столице, сообщается на сайте московского Роспотребнадзора.Отмечается, что в настоящее время в столице тестирование на COVID-19 выполняют 73 лаборатории.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва