https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730831375.html

В Москве провели более 21 миллиона исследований на коронавирус

В Москве провели более 21 миллиона исследований на коронавирус

Свыше 21 миллиона исследований на коронавирусную инфекцию провели в столице, сообщается на сайте московского Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T14:07

2021-05-01T14:07

2021-05-01T14:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Свыше 21 миллиона исследований на коронавирусную инфекцию провели в столице, сообщается на сайте московского Роспотребнадзора.Отмечается, что в настоящее время в столице тестирование на COVID-19 выполняют 73 лаборатории.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва