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Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом случаев COVID-19
Прироста случаев COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области, наименьший темп прироста - в Туве (0,02%), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:03
2021-05-01T11:03
2021-05-01T11:04
распространение коронавируса
россия
еврейская автономная область
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Прироста случаев COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области, наименьший темп прироста - в Туве (0,02%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область - 0%, 2. Республика Тыва - 0,02%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Хабаровский край - 0,04%", - говорится в сообщении.
россия
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