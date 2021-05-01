https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730815415.html

Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом случаев COVID-19

Прироста случаев COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области, наименьший темп прироста - в Туве (0,02%), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T11:03

2021-05-01T11:03

2021-05-01T11:04

распространение коронавируса

россия

еврейская автономная область

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Прироста случаев COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области, наименьший темп прироста - в Туве (0,02%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область - 0%, 2. Республика Тыва - 0,02%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Хабаровский край - 0,04%", - говорится в сообщении.

россия

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, еврейская автономная область