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В России выявили 9270 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 9270 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9270, до 4 814 558, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:01
2021-05-01T11:01
2021-05-01T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
общество
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9270, до 4 814 558, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 814 558 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,19%.
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коронавирус в россии, россия, общество