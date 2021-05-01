https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730814933.html

В России выявили 9270 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 9270 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9270, до 4 814 558, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T11:01

2021-05-01T11:01

2021-05-01T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

общество

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9270, до 4 814 558, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 814 558 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,19%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, общество