https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730802325.html

В Германии за сутки выявили более 18 тысяч случаев COVID-19

В Германии за сутки выявили более 18 тысяч случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 18 935, скончались 232 человека, сообщает институт Роберта Коха,... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T08:17

2021-05-01T08:17

2021-05-01T08:17

распространение коронавируса

институт роберта коха

здоровье - общество

германия

в мире

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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 18 935, скончались 232 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Днем ранее сообщалось о 24 329 новых случаях заболевания и 306 летальных исходах.По данным института, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 400 532 человека, скончались 83 082 пациента. Всего выздоровели около трех миллионов человек.Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса.

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт роберта коха, здоровье - общество, германия, в мире