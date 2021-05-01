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В Германии за сутки выявили более 18 тысяч случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили более 18 тысяч случаев COVID-19
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 18 935, скончались 232 человека, сообщает институт Роберта Коха,... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T08:17
2021-05-01T08:17
2021-05-01T08:17
распространение коронавируса
институт роберта коха
здоровье - общество
германия
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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 18 935, скончались 232 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Днем ранее сообщалось о 24 329 новых случаях заболевания и 306 летальных исходах.По данным института, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 400 532 человека, скончались 83 082 пациента. Всего выздоровели около трех миллионов человек.Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса.
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институт роберта коха, здоровье - общество, германия, в мире