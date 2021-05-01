https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730795427.html

"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19

"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19

Врач Александр Мясников предупредил россиян в Telegram о новых волнах коронавируса и указал на необходимость ускорения вакцинации населения. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T02:31

2021-05-01T02:31

2021-05-01T02:31

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сша

израиль

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131165_0:160:3063:1883_1920x0_80_0_0_22c02dd27bbcd29fcac4ba173cb641ac.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Врач Александр Мясников предупредил россиян в Telegram о новых волнах коронавируса и указал на необходимость ускорения вакцинации населения.Медик отметил, что Россия на последнем месте среди основных европейских стран по уровню полностью вакцинированных людей, а Израиль и США еще больше опережают Россию по этому показателю. Кроме того, в стране в последнее время растет уровень смертности, указал Мясников.Врач также добавил, что "выжидательно-пассивная тактика" по вопросу вакцинации населения ошибочна, так как может "дорого обойтись", а в особенной опасности окажутся пожилые и люди с хроническими болезнями.

https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730602174.html

россия

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сша, израиль, общество