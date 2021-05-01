https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730795427.html
"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
Врач Александр Мясников предупредил россиян в Telegram о новых волнах коронавируса и указал на необходимость ускорения вакцинации населения. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T02:31
2021-05-01T02:31
2021-05-01T02:31
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Врач Александр Мясников предупредил россиян в Telegram о новых волнах коронавируса и указал на необходимость ускорения вакцинации населения.Медик отметил, что Россия на последнем месте среди основных европейских стран по уровню полностью вакцинированных людей, а Израиль и США еще больше опережают Россию по этому показателю. Кроме того, в стране в последнее время растет уровень смертности, указал Мясников.Врач также добавил, что "выжидательно-пассивная тактика" по вопросу вакцинации населения ошибочна, так как может "дорого обойтись", а в особенной опасности окажутся пожилые и люди с хроническими болезнями.
https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730602174.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сша, израиль, общество