https://ria.ru/20210501/indiya-1730843600.html
МИД Индии поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
МИД Индии поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
Индия глубоко ценит поддержку России, заявил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, комментируя доставку в страну первой партии вакцины от... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T15:58
2021-05-01T15:58
2021-05-01T15:58
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
хайдарабад
индия
в мире
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ХАЙДАРАБАД (Индия), 1 мая – РИА Новости. Индия глубоко ценит поддержку России, заявил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, комментируя доставку в страну первой партии вакцины от коронавируса "Спутник V".Он отметил, что российская вакцина добавится в арсенал Индии по борьбе с пандемией коронавируса.На данный момент в Индии разрешено применение трех вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской вакцины "Спутник V".Российская вакцина прибыла в Индию 1 мая, в день, когда в стране началась массовая вакцинация людей старше 18 лет, которая должна затронуть более 840 миллионов человек. Четыре грузовика с вакциной выехали с территории аэропорта в Хайдарабаде всего через полтора часа после приземления самолета со "Спутником V".Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,7 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,3 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 208 тысяч человек.
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В Индии приземлился самолет с российской вакциной
Корреспондент РИА Новости в Индии встречает самолет с российской вакциной.
2021-05-01T15:58
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, хайдарабад, индия, в мире
ХАЙДАРАБАД (Индия), 1 мая – РИА Новости. Индия глубоко ценит поддержку России, заявил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, комментируя доставку в страну первой партии вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Это первая партия... Планируем (выпускать в рамках программы) "Сделать в Индии" для использования в Индии, России и третьих странах. Глубоко ценим поддержку со стороны давнего друга, России. Более десяти лет особого и привилегированного стратегического партнерства", - написал Багчи в Twitter.
Он отметил, что российская вакцина добавится в арсенал Индии по борьбе с пандемией коронавируса.
"Этот третий вариант увеличит наши возможности по вакцинации и ускорит нашу кампанию по вакцинации", - отметил Багчи.
На данный момент в Индии разрешено применение трех вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской вакцины "Спутник V".
Российская вакцина прибыла в Индию 1 мая, в день, когда в стране началась массовая вакцинация людей старше 18 лет, которая должна затронуть более 840 миллионов человек. Четыре грузовика с вакциной выехали с территории аэропорта в Хайдарабаде всего через полтора часа после приземления самолета со "Спутником V".
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,7 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,3 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 208 тысяч человек.