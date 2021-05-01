https://ria.ru/20210501/ierusalim-1730843258.html

Опубликованы кадры с места схождения Благодатного огня в Иерусалиме

Опубликованы кадры с места схождения Благодатного огня в Иерусалиме

Опубликовано видео с места появления Благодатного огня в храме Гроба Господня. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T15:56

2021-05-01T15:56

2021-05-01T16:08

религия и мировоззрение

пасха

иерусалим

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Опубликовано видео с места появления Благодатного огня в храме Гроба Господня.Как сообщил корреспондент РИА Новости, патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий.Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают сам огонь святыней, а его возникновение накануне православной Пасхи – чудом.Святыню передадут представителям одиннадцати стран, которые развезут ее на самолетах. Так, в частности, огонь сегодня доставят в Москву к вечернему пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя.

https://ria.ru/20210501/paskha-1730804774.html

иерусалим

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2021

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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал огонь служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня. 2021-05-01T15:56 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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пасха, иерусалим