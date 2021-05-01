https://ria.ru/20210501/ierusalim-1730843258.html
Опубликованы кадры с места схождения Благодатного огня в Иерусалиме
Опубликованы кадры с места схождения Благодатного огня в Иерусалиме
Опубликовано видео с места появления Благодатного огня в храме Гроба Господня. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T15:56
2021-05-01T15:56
2021-05-01T16:08
религия и мировоззрение
пасха
иерусалим
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Опубликовано видео с места появления Благодатного огня в храме Гроба Господня.Как сообщил корреспондент РИА Новости, патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий.Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают сам огонь святыней, а его возникновение накануне православной Пасхи – чудом.Святыню передадут представителям одиннадцати стран, которые развезут ее на самолетах. Так, в частности, огонь сегодня доставят в Москву к вечернему пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя.
https://ria.ru/20210501/paskha-1730804774.html
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал огонь служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.
2021-05-01T15:56
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пасха, иерусалим