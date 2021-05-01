Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210501/ierusalim-1730843258.html
Опубликованы кадры с места схождения Благодатного огня в Иерусалиме
Опубликованы кадры с места схождения Благодатного огня в Иерусалиме
Опубликовано видео с места появления Благодатного огня в храме Гроба Господня. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T15:56
2021-05-01T16:08
религия и мировоззрение
пасха
иерусалим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730838273_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c9d031b60755384545afce7c6d908ee9.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Опубликовано видео с места появления Благодатного огня в храме Гроба Господня.Как сообщил корреспондент РИА Новости, патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий.Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают сам огонь святыней, а его возникновение накануне православной Пасхи – чудом.Святыню передадут представителям одиннадцати стран, которые развезут ее на самолетах. Так, в частности, огонь сегодня доставят в Москву к вечернему пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя.
https://ria.ru/20210501/paskha-1730804774.html
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал огонь служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.
2021-05-01T15:56
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730838273_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_44586a6ff8d09141f2166504053fd5af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пасха, иерусалим

Опубликованы кадры с места схождения Благодатного огня в Иерусалиме

15:56 01.05.2021 (обновлено: 16:08 01.05.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Опубликовано видео с места появления Благодатного огня в храме Гроба Господня.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время совершения Божественной литургии и чина освящения святого мира в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
Вчера, 09:04
Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой
Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают сам огонь святыней, а его возникновение накануне православной Пасхи – чудом.
Святыню передадут представителям одиннадцати стран, которые развезут ее на самолетах. Так, в частности, огонь сегодня доставят в Москву к вечернему пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя.
 
Религия и мировоззрениеПасхаИерусалим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Врач рассказал, как правильно одеться на пикник
03:09Источник рассказал, как новый российский модуль пристыкуют к МКС
02:41Вильфанд пообещал москвичам "эксклюзивную" погоду
02:15Названы выплаты, полагающиеся наследникам помимо наследства
02:10Диетолог рассказала, как безопасно выйти из поста
02:03Собянин поздравил россиян с праздником Воскресения Христова
01:43Медведев поздравил россиян с Воскресением Христовым
01:42Сенатор Совфеда Бибикова рассказала, кто имеет право на две пенсии
01:39Названа категория людей, которой запрещен кофе
01:15IT-эксперт рассказал о секретной игре на Android
01:05Умерла обладательница премии "Оскар" Олимпия Дукакис
00:31Мишустин оценил вклад РПЦ в развитие России
00:22Патриарх Кирилл поздравил всех православных с Воскресением Христовым
00:12Частицу Благодатного огня доставили в Главный храм Вооруженных сил России
00:10Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
00:08Православные встречают Воскресение Христово
00:00Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
23:57В храме Христа Спасителя начался пасхальный крестный ход
23:45В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение
23:18Врач назвал продукты, способные вызывать инсульт
Лента новостейМолния