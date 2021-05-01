https://ria.ru/20210501/goroskop-1730715657.html

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в мае

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в мае

Писательница и астролог из Нью-Йорка Софи Сент-Томас рассказала, что ждет каждый знак зодиака в наступившем месяце. По ее словам, несмотря на то, что вокруг все РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T06:21

2021-05-01T06:21

2021-05-01T06:22

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Писательница и астролог из Нью-Йорка Софи Сент-Томас рассказала, что ждет каждый знак зодиака в наступившем месяце. По ее словам, несмотря на то, что вокруг все еще бушует COVID-19, май для многих окажется довольно позитивным, сообщает Allure. Для Овнов этот месяц станет благоприятным в вопросах личной жизни. Одиночки смогут встретить любовь, а те, кто состоит в отношениях, укрепит их и, возможно, даже влюбится вновь. "Главное, сохраняйте спокойствие перед затмением в конце месяца, поскольку лишние драмы вам не нужны", — советует астролог. Тельцов наступивший месяц порадует деньгами. Софи Сент-Томас также отмечает, что май — подходящее время для представителей этого знака, чтобы найти новую работу или попросить начальство о повышении. При этом астролог рекомендует не расстраиваться из-за всего плохого, что может встретиться на пути. "Близнецы — это ваш время", — утверждает писательница. Представителей этого знака ждет множество хороших новостей, в том числе связанных с карьерой. Астролог советует тем, кто счастлив и влюблен, наслаждаться этим. "Близнецы, вам, возможно, трудно это заметить, но в вопросах любви вы иногда слишком много думаете", — говорит Сент-Томас. У Раков, по словам астролога, на горизонте новая красивая любовь. Однако представители этого знака могут упустить ее, если будут слишком часто думать или мечтать о бывшем партнере. Львам как никогда будет необходимо социальное взаимодействие. И май предоставит им эту возможность. "Но прежде чем отправиться на вечеринку, убедитесь, что вы соблюдаете меры безопасности и держите дистанцию", — отмечает Сент-Томас. А вот в конце месяца астролог рекомендует провести больше времени дома, чтобы избежать разных неприятностей. Девы, хоть и скромный, но один из самых сексуальных знаков зодиака. Иногда они могут чувствовать себя одиноким, но это не так! В мае им будет с кем безопасно пообщаться в Сети или в реальной жизни. "Благодаря этому вы сможете выразить свою сексуальность и по-настоящему почувствовать себя собой", — утверждает астролог. Весам придется отказаться от привычек, заложниками которых они были долгое время. Например, от постоянного желания с кем-то флиртовать. "Но вы справитесь и освободите время для чего-то лучшего", — уверена Сент-Томас.Скорпионов в мае ждет много удачи, а в дом придет благополучие. Это то, чего им давно не хватало. Однако они могут стать злейшими врагами самим себе из-за давней травмы. "Обязательно обратитесь к терапевту, чтобы ее вылечить", — рекомендует астролог. Она также советует не переписываться с бывшими партнерами и жить настоящим. В последние несколько месяцев у Стрельцов было несколько неудач в личной жизни, но в мае наконец-то придет любовь. "Вы вполне можете рассчитывать на то, что переедете к близкому человеку или насладитесь другой романтикой. В любом случае вы будете чувствовать себя в тепле и уюте", — говорит астролог. В конце месяца Стрельцам нужно быть готовым к большим новостям и другим неожиданностям. Козероги ощутят, как мир оживает вокруг них. Это заставит немного понервничать представителей этого знака, но это нормально. "Вы сможете определить границы, чтобы оставаться в своей зоне комфорта", — отмечает Сент-Томас. По ее словам, май — замечательный месяц для Козерогов, чтобы наладить личную жизнь, например, улучшить отношения или пригласить любимого человека. "Просто будьте готовы к общению", — советует астролог. "Рыбы, в этом месяце вы нужны своей семье, — отмечает писательница. — Но не волнуйтесь, с вами будет любимый человек, который поможет справиться со стрессом". В мае, по словам астролога, многие мечты Рыб начнут сбываться, но взамен они должны будут установить границы в своей социальной жизни.

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https://ria.ru/20210314/dengi-1600979160.html

https://ria.ru/20210418/odinochestvo-1728595534.html

https://ria.ru/20201227/goroskop-1590984942.html

https://ria.ru/20210425/astrologiya-1729666530.html

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стиль жизни, нью-йорк (город), гороскоп, астрология, новости культуры