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Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
Владислав Тюкин стал победителем восьмого сезона вокального конкурса "Голос. Дети" по итогам финала, который транслировался в эфире Первого канала. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T01:02
2021-05-01T01:02
2021-05-01T11:12
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россия
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егор крид
шоу "голос"
светлана лобода
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Владислав Тюкин стал победителем восьмого сезона вокального конкурса "Голос. Дети" по итогам финала, который транслировался в эфире Первого канала.Подопечный наставника Светланы Лободы набрал по итогам зрительского голосования 43,7 процента голосов. В последнем этапе телепроекта конкурсант исполнил композиции "Не отрекаются любя" Аллы Пугачевой и Who Wants to Live Forever группы Queen.За титул победителя сезона также боролись Мария Политикова из команда Басты и Елизавета Трофимова из команды Егора Крида.Триумфатор получил в качестве награды статуэтку, денежный приз в размере миллиона рублей, а также сертификаты на запись собственной песни.
https://ria.ru/20210416/agutin-1728552291.html
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россия, музыка, егор крид, шоу "голос", светлана лобода, первый канал (телеканал), queen, баста (василий вакуленко), алла пугачева