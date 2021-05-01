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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210501/golos-1730793497.html
Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
Владислав Тюкин стал победителем восьмого сезона вокального конкурса "Голос. Дети" по итогам финала, который транслировался в эфире Первого канала. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T01:02
2021-05-01T11:12
культура
россия
музыка
егор крид
шоу "голос"
светлана лобода
первый канал (телеканал)
queen
баста (василий вакуленко)
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Владислав Тюкин стал победителем восьмого сезона вокального конкурса "Голос. Дети" по итогам финала, который транслировался в эфире Первого канала.Подопечный наставника Светланы Лободы набрал по итогам зрительского голосования 43,7 процента голосов. В последнем этапе телепроекта конкурсант исполнил композиции "Не отрекаются любя" Аллы Пугачевой и Who Wants to Live Forever группы Queen.За титул победителя сезона также боролись Мария Политикова из команда Басты и Елизавета Трофимова из команды Егора Крида.Триумфатор получил в качестве награды статуэтку, денежный приз в размере миллиона рублей, а также сертификаты на запись собственной песни.
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россия, музыка, егор крид, шоу "голос", светлана лобода, первый канал (телеканал), queen, баста (василий вакуленко), алла пугачева

Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"

01:02 01.05.2021 (обновлено: 11:12 01.05.2021)
 
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Владислав Тюкин стал победителем восьмого сезона вокального конкурса "Голос. Дети" по итогам финала, который транслировался в эфире Первого канала.
Подопечный наставника Светланы Лободы набрал по итогам зрительского голосования 43,7 процента голосов. В последнем этапе телепроекта конкурсант исполнил композиции "Не отрекаются любя" Аллы Пугачевой и Who Wants to Live Forever группы Queen.
За титул победителя сезона также боролись Мария Политикова из команда Басты и Елизавета Трофимова из команды Егора Крида.
Триумфатор получил в качестве награды статуэтку, денежный приз в размере миллиона рублей, а также сертификаты на запись собственной песни.
Леонид Агутин на шоу Голос - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 14:10Шоубиз
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КультураРоссияМузыкаЕгор КридШоу "Голос"Светлана ЛободаПервый канал (телеканал)QueenБаста (Василий Вакуленко)Алла Пугачева
 
 
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