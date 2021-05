https://ria.ru/20210501/golos-1730793497.html

Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"

Владислав Тюкин стал победителем восьмого сезона вокального конкурса "Голос. Дети" по итогам финала, который транслировался в эфире Первого канала. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T01:02

2021-05-01T01:02

2021-05-01T11:12

культура

россия

музыка

егор крид

шоу "голос"

светлана лобода

первый канал (телеканал)

queen

баста (василий вакуленко)

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Владислав Тюкин стал победителем восьмого сезона вокального конкурса "Голос. Дети" по итогам финала, который транслировался в эфире Первого канала.Подопечный наставника Светланы Лободы набрал по итогам зрительского голосования 43,7 процента голосов. В последнем этапе телепроекта конкурсант исполнил композиции "Не отрекаются любя" Аллы Пугачевой и Who Wants to Live Forever группы Queen.За титул победителя сезона также боролись Мария Политикова из команда Басты и Елизавета Трофимова из команды Егора Крида.Триумфатор получил в качестве награды статуэтку, денежный приз в размере миллиона рублей, а также сертификаты на запись собственной песни.

