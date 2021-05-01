Глава МИД Франции осудил ответные санкции России против Евросоюза
18:14 01.05.2021 (обновлено: 18:25 01.05.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решительно осуждает принятые Россией ответные меры в отношении нескольких чиновников ЕС, включая французского депутата.
"Я решительно осуждаю меры, принятые вчера Россией в отношении нескольких европейских должностных лиц, включая депутата Жака Мэра. Я выражаю им свою солидарность. Мы ожидаем от России ответственного поведения, которое необходимо для снижения текущей напряженности", - написал министр в своем Twitter.
Москва ранее объявила, что восьмерым гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд в Россию, черный список был опубликован в пятницу, в него включен среди прочих глава Европарламента Давид Сассоли. Подчеркивается, что эта мера введена в ответ на шаги в отношении шести граждан России, которым запретили въезд на территорию Евросоюза.
Въезд запрещен председателю нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу, директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу, члену французской делегации в ПАСЕ Жаку Мэру, руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху, председателю Европарламента Давиду Сассоли, главе шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Осе Скотт, главе Языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску, зампреду Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.