https://ria.ru/20210501/frantsiya-1730856223.html

Глава МИД Франции осудил ответные санкции России против Евросоюза

Глава МИД Франции осудил ответные санкции России против Евросоюза

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решительно осуждает принятые Россией ответные меры в отношении нескольких чиновников ЕС, включая... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T18:14

2021-05-01T18:14

2021-05-01T18:25

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решительно осуждает принятые Россией ответные меры в отношении нескольких чиновников ЕС, включая французского депутата.Москва ранее объявила, что восьмерым гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд в Россию, черный список был опубликован в пятницу, в него включен среди прочих глава Европарламента Давид Сассоли. Подчеркивается, что эта мера введена в ответ на шаги в отношении шести граждан России, которым запретили въезд на территорию Евросоюза.Въезд запрещен председателю нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу, директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу, члену французской делегации в ПАСЕ Жаку Мэру, руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху, председателю Европарламента Давиду Сассоли, главе шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Осе Скотт, главе Языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску, зампреду Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.

https://ria.ru/20210501/shvetsiya-1730843166.html

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европарламент, жан-ив ле дриан, евросоюз, парламентская ассамблея совета европы, россия, мид франции‎, франция, в мире