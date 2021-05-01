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СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП в Хабаровске
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП в Хабаровске
Уголовное дело о нарушении ПДД и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом в Хабаровском крае, где погибли три РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T08:12
2021-05-01T09:46
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровск
происшествия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом в Хабаровском крае, где погибли три человека, водитель задержан, сообщается на сайте СК РФ.Ранее ГУМЧС по Хабаровскому краю сообщало, что в 140 километрах от населенного пункта Лидога в Нанайском муниципальном районе опрокинулся автобус. На рейсе Хабаровск-Ванино ехали 32 пассажира и два водителя. Как сообщали изначально РИА Новости в экстренных службах региона, пострадали семь человек, из них трое погибли, в том числе один ребенок. Следователи и прокуратура начали проверку. Врио губернатора региона Михаил Дегтярев сообщил, что семьям погибших в ДТП выплатят по одному миллиону рублей."Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.По данным СК, в ДТП погибли трое пассажиров 1973, 2000 и 2004 годов рождения, еще 10 человек получили травмы.Отмечается, что в транспортной компании, оказавшей пассажирские услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, проводится обыск, изымаются документы, а также допрашиваются руководство и сотрудники.
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следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, происшествия

СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП в Хабаровске

08:12 01.05.2021 (обновлено: 09:46 01.05.2021)
 
© Фото : Прокуратура Хабаровского краяНа месте ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© Фото : Прокуратура Хабаровского края
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом в Хабаровском крае, где погибли три человека, водитель задержан, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее ГУМЧС по Хабаровскому краю сообщало, что в 140 километрах от населенного пункта Лидога в Нанайском муниципальном районе опрокинулся автобус. На рейсе Хабаровск-Ванино ехали 32 пассажира и два водителя. Как сообщали изначально РИА Новости в экстренных службах региона, пострадали семь человек, из них трое погибли, в том числе один ребенок. Следователи и прокуратура начали проверку. Врио губернатора региона Михаил Дегтярев сообщил, что семьям погибших в ДТП выплатят по одному миллиону рублей.
"Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
По данным СК, в ДТП погибли трое пассажиров 1973, 2000 и 2004 годов рождения, еще 10 человек получили травмы.
"Следственными органами в порядке ст. 91, 92 УПК РФ задержан водитель автобуса. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в транспортной компании, оказавшей пассажирские услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, проводится обыск, изымаются документы, а также допрашиваются руководство и сотрудники.
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