https://ria.ru/20210501/dtp-1730802196.html

СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП в Хабаровске

СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП в Хабаровске

Уголовное дело о нарушении ПДД и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом в Хабаровском крае, где погибли три РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T08:12

2021-05-01T08:12

2021-05-01T09:46

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровск

происшествия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом в Хабаровском крае, где погибли три человека, водитель задержан, сообщается на сайте СК РФ.Ранее ГУМЧС по Хабаровскому краю сообщало, что в 140 километрах от населенного пункта Лидога в Нанайском муниципальном районе опрокинулся автобус. На рейсе Хабаровск-Ванино ехали 32 пассажира и два водителя. Как сообщали изначально РИА Новости в экстренных службах региона, пострадали семь человек, из них трое погибли, в том числе один ребенок. Следователи и прокуратура начали проверку. Врио губернатора региона Михаил Дегтярев сообщил, что семьям погибших в ДТП выплатят по одному миллиону рублей."Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.По данным СК, в ДТП погибли трое пассажиров 1973, 2000 и 2004 годов рождения, еще 10 человек получили травмы.Отмечается, что в транспортной компании, оказавшей пассажирские услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, проводится обыск, изымаются документы, а также допрашиваются руководство и сотрудники.

https://ria.ru/20210110/dtp-1592466354.html

хабаровск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, происшествия