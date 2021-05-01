https://ria.ru/20210501/dtp-1730741839.html

"После ДТП отвезли в реанимацию": кто управлял Audi Q7 известного блогера

"После ДТП отвезли в реанимацию": кто управлял Audi Q7 известного блогера

На днях под Калугой произошла серьезная авария: внедорожник Audi Q7, принадлежащий местному блогеру Анатолию Кречетову, на огромной скорости врезался в... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T08:00

2021-05-01T08:00

2021-05-01T08:07

эдвард бил (блогер)

авто

audi q7

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

калуга

калужская область

происшествия

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях под Калугой произошла серьезная авария: внедорожник Audi Q7, принадлежащий местному блогеру Анатолию Кречетову, на огромной скорости врезался в малолитражный Hyundai. Женщина-водитель легковушки уже перенесла две операции. Уголовное дело до сих пор не возбудили. Родные пострадавшей считают, что историю хотят замять, а владелец внедорожника и вовсе утверждает, что за рулем был другой человек. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах инцидента.Пробитый бензобакВечером 22 апреля 56-летняя Елена Сорокина на личном автомобиле Hyundai возвращалась домой с работы. Двигалась по трассе в крайней правой полосе со скоростью около 90 километров в час. В какой-то момент заметила догоняющий ее большой черный внедорожник.Поскольку левый ряд четырехполосной дороги был свободен, Сорокина решила, что внедорожник ее объедет, а буквально в следующую секунду почувствовала сильный удар. После столкновения обе машины врезались в разные фонарные столбы и отлетели в кювет.Проезжавшие мимо водители остановились и первым делом вытащили зажатую в салоне Hyundai Елену: у легковушки лопнул бензобак, а упавший со столба электрический провод оказался всего в нескольких сантиметрах от лужи разлитого бензина. Когда пострадавшую достали, сразу вызвали скорую и спасателей.Елену с сотрясением мозга, многочисленными ушибами и переломами поместили в реанимацию и прооперировали. Водителю внедорожника медпомощь не потребовалась — судя по протоколу инспекторов ГИБДД, с места аварии он сбежал еще до их приезда.Путаница в показаниях"Мне позвонили сотрудники ДПС и сообщили, что мама попала в серьезное ДТП, — рассказывает РИА Новости дочь пострадавшей Карина Соколова. — Уже через двадцать минут я была там, застала калужского блогера Анатолия Кречетова, известного как Большегруз. Он был пьян, вел себя развязно, грубил и заявил мне: "Научи свою мать водить и правильно перестраиваться". По словам девушки, вскоре к месту происшествия приехали около десяти машин ГИБДД. Полицейские выяснили, что внедорожник действительно принадлежит Кречетову, однако блогер заверил их, что за рулем находился не он."По словам Большегруза, автомобилем управлял некий Иван, — продолжает Карина. — Уже тогда мне показалось, что это какое-то подставное лицо, которого привезли сюда после аварии. Сначала парень во всем сознался, однако затем отказался от собственных слов. Вскоре так поступил и Кречетов". Карина вспоминает, что сотрудники МЧС, первыми прибывшие на место столкновения, обратили внимание на некоего подростка. Он крутился возле внедорожника, кому-то звонил. Подкатила еще одна машина, женщина-водитель усадила мальчика в салон и увезла. Однако его успели сфотографировать.Дочь пострадавшей показала снимок полицейским и дословно передала то, что ей сообщили спасатели. Но, по ее словам, сотрудники ДПС этой информацией почему-то не заинтересовались. Более того, они заявили, что уже нашли виновного. А позже в протоколе написали: лицо, находившееся за рулем Audi Q7, не установлено."Загадочный" водительУ YouTube-канала Кречетова 740 тысяч подписчиков. В отличие от многих других автоблогов, контент сложно назвать скандальным или провокационным. Автор, который, судя по публикациям, работает дальнобойщиком, делится впечатлениями о поездках, объясняет, как чинить грузовики и критикует состояние российских дорог. Сам Кречетов на вопросы корреспондента РИА Новости по поводу аварии не ответил. Однако 23 апреля в его группе в ВК появилась следующая запись: "Вчера случилось ДТП, я поломан: ноги, ребра. Я никуда не убегал и был там до последнего, а потом меня увезли на скорой". Дальше Кречетов объясняет, каким образом оказался в машине: "Был на свадьбе, нажрался и лег спать на пассажирском сидении, а малый, который на фото, сел за руль и прокатил меня, пока я спал. Проснулся от ударов. Все живы, но пострадала женщина. Пальцы откатали с руля и там есть отпечатки подростка. Все подробно расскажу, когда буду чувствовать себя хорошо". Позже пост из группы удалили, однако в интернете остались скриншоты. При этом, по словам Карины, ни о каком подростке сразу после аварии Кречетов не упоминал.Как сообщили в ГУ МВД по Калужской области, сейчас проводится административное расследование, полицейские пытаются выяснить личность водителя внедорожника. По итогам проверки ведомство обещает вынести процессуальное решение, то есть возбудить уголовное дело или отказать в этом. Примечательно, что после резонансной аварии с участием другого блогера, Эдварда Била, случившейся 1 апреля в центре Москвы, уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в тот же день. "Мы опасаемся, что водителя так и не найдут, дело просто замнут и никто не понесет ответственность", — переживает Карина.Впрочем, история с внедорожником Большегруза только набирает обороты. Ею уже заинтересовались в Калужской областной прокуратуре — сотрудники ведомства пообещали проконтролировать действия полиции и принять все необходимые меры. Елена Сорокина пока в больнице. По мнению врачей, ее здоровью нанесен тяжкий вред. На днях пострадавшая перенесла вторую операцию — на ключице. Перелом непростой, и, чтобы кость правильно срослась, вживили металлическую пластину, с которой придется ходить как минимум до конца года.

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Момент аварии снял видеорегистратор Копирайт: предоставлено дочерью пострадавшей Подпись: момент аварии снял видеорегистратор 2021-05-01T08:00 true PT0M15S

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эдвард бил (блогер), авто, audi q7, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, калуга, калужская область, происшествия