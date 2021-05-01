https://ria.ru/20210501/dtp-1730741839.html
"После ДТП отвезли в реанимацию": кто управлял Audi Q7 известного блогера
"После ДТП отвезли в реанимацию": кто управлял Audi Q7 известного блогера
На днях под Калугой произошла серьезная авария: внедорожник Audi Q7, принадлежащий местному блогеру Анатолию Кречетову, на огромной скорости врезался в... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T08:00
2021-05-01T08:00
2021-05-01T08:07
эдвард бил (блогер)
авто
audi q7
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
калуга
калужская область
происшествия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях под Калугой произошла серьезная авария: внедорожник Audi Q7, принадлежащий местному блогеру Анатолию Кречетову, на огромной скорости врезался в малолитражный Hyundai. Женщина-водитель легковушки уже перенесла две операции. Уголовное дело до сих пор не возбудили. Родные пострадавшей считают, что историю хотят замять, а владелец внедорожника и вовсе утверждает, что за рулем был другой человек. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах инцидента.Пробитый бензобакВечером 22 апреля 56-летняя Елена Сорокина на личном автомобиле Hyundai возвращалась домой с работы. Двигалась по трассе в крайней правой полосе со скоростью около 90 километров в час. В какой-то момент заметила догоняющий ее большой черный внедорожник.Поскольку левый ряд четырехполосной дороги был свободен, Сорокина решила, что внедорожник ее объедет, а буквально в следующую секунду почувствовала сильный удар. После столкновения обе машины врезались в разные фонарные столбы и отлетели в кювет.Проезжавшие мимо водители остановились и первым делом вытащили зажатую в салоне Hyundai Елену: у легковушки лопнул бензобак, а упавший со столба электрический провод оказался всего в нескольких сантиметрах от лужи разлитого бензина. Когда пострадавшую достали, сразу вызвали скорую и спасателей.Елену с сотрясением мозга, многочисленными ушибами и переломами поместили в реанимацию и прооперировали. Водителю внедорожника медпомощь не потребовалась — судя по протоколу инспекторов ГИБДД, с места аварии он сбежал еще до их приезда.Путаница в показаниях"Мне позвонили сотрудники ДПС и сообщили, что мама попала в серьезное ДТП, — рассказывает РИА Новости дочь пострадавшей Карина Соколова. — Уже через двадцать минут я была там, застала калужского блогера Анатолия Кречетова, известного как Большегруз. Он был пьян, вел себя развязно, грубил и заявил мне: "Научи свою мать водить и правильно перестраиваться". По словам девушки, вскоре к месту происшествия приехали около десяти машин ГИБДД. Полицейские выяснили, что внедорожник действительно принадлежит Кречетову, однако блогер заверил их, что за рулем находился не он."По словам Большегруза, автомобилем управлял некий Иван, — продолжает Карина. — Уже тогда мне показалось, что это какое-то подставное лицо, которого привезли сюда после аварии. Сначала парень во всем сознался, однако затем отказался от собственных слов. Вскоре так поступил и Кречетов". Карина вспоминает, что сотрудники МЧС, первыми прибывшие на место столкновения, обратили внимание на некоего подростка. Он крутился возле внедорожника, кому-то звонил. Подкатила еще одна машина, женщина-водитель усадила мальчика в салон и увезла. Однако его успели сфотографировать.Дочь пострадавшей показала снимок полицейским и дословно передала то, что ей сообщили спасатели. Но, по ее словам, сотрудники ДПС этой информацией почему-то не заинтересовались. Более того, они заявили, что уже нашли виновного. А позже в протоколе написали: лицо, находившееся за рулем Audi Q7, не установлено."Загадочный" водительУ YouTube-канала Кречетова 740 тысяч подписчиков. В отличие от многих других автоблогов, контент сложно назвать скандальным или провокационным. Автор, который, судя по публикациям, работает дальнобойщиком, делится впечатлениями о поездках, объясняет, как чинить грузовики и критикует состояние российских дорог. Сам Кречетов на вопросы корреспондента РИА Новости по поводу аварии не ответил. Однако 23 апреля в его группе в ВК появилась следующая запись: "Вчера случилось ДТП, я поломан: ноги, ребра. Я никуда не убегал и был там до последнего, а потом меня увезли на скорой". Дальше Кречетов объясняет, каким образом оказался в машине: "Был на свадьбе, нажрался и лег спать на пассажирском сидении, а малый, который на фото, сел за руль и прокатил меня, пока я спал. Проснулся от ударов. Все живы, но пострадала женщина. Пальцы откатали с руля и там есть отпечатки подростка. Все подробно расскажу, когда буду чувствовать себя хорошо". Позже пост из группы удалили, однако в интернете остались скриншоты. При этом, по словам Карины, ни о каком подростке сразу после аварии Кречетов не упоминал.Как сообщили в ГУ МВД по Калужской области, сейчас проводится административное расследование, полицейские пытаются выяснить личность водителя внедорожника. По итогам проверки ведомство обещает вынести процессуальное решение, то есть возбудить уголовное дело или отказать в этом. Примечательно, что после резонансной аварии с участием другого блогера, Эдварда Била, случившейся 1 апреля в центре Москвы, уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в тот же день. "Мы опасаемся, что водителя так и не найдут, дело просто замнут и никто не понесет ответственность", — переживает Карина.Впрочем, история с внедорожником Большегруза только набирает обороты. Ею уже заинтересовались в Калужской областной прокуратуре — сотрудники ведомства пообещали проконтролировать действия полиции и принять все необходимые меры. Елена Сорокина пока в больнице. По мнению врачей, ее здоровью нанесен тяжкий вред. На днях пострадавшая перенесла вторую операцию — на ключице. Перелом непростой, и, чтобы кость правильно срослась, вживили металлическую пластину, с которой придется ходить как минимум до конца года.
москва
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калужская область
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Момент аварии снял видеорегистратор
Копирайт: предоставлено дочерью пострадавшей
Подпись: момент аварии снял видеорегистратор
2021-05-01T08:00
true
PT0M15S
РИА Новости
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эдвард бил (блогер), авто, audi q7, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, калуга, калужская область, происшествия
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях под Калугой произошла серьезная авария: внедорожник Audi Q7, принадлежащий местному блогеру Анатолию Кречетову, на огромной скорости врезался в малолитражный Hyundai. Женщина-водитель легковушки уже перенесла две операции. Уголовное дело до сих пор не возбудили. Родные пострадавшей считают, что историю хотят замять, а владелец внедорожника и вовсе утверждает, что за рулем был другой человек. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах инцидента.
Пробитый бензобак
Вечером 22 апреля 56-летняя Елена Сорокина на личном автомобиле Hyundai возвращалась домой с работы. Двигалась по трассе в крайней правой полосе со скоростью около 90 километров в час. В какой-то момент заметила догоняющий ее большой черный внедорожник.
Поскольку левый ряд четырехполосной дороги был свободен, Сорокина решила, что внедорожник ее объедет, а буквально в следующую секунду почувствовала сильный удар. После столкновения обе машины врезались в разные фонарные столбы и отлетели в кювет.
Проезжавшие мимо водители остановились и первым делом вытащили зажатую в салоне Hyundai Елену: у легковушки лопнул бензобак, а упавший со столба электрический провод оказался всего в нескольких сантиметрах от лужи разлитого бензина. Когда пострадавшую достали, сразу вызвали скорую и спасателей.
Елену с сотрясением мозга, многочисленными ушибами и переломами поместили в реанимацию и прооперировали. Водителю внедорожника медпомощь не потребовалась — судя по протоколу инспекторов ГИБДД, с места аварии он сбежал еще до их приезда.
Путаница в показаниях
"Мне позвонили сотрудники ДПС и сообщили, что мама попала в серьезное ДТП, — рассказывает РИА Новости дочь пострадавшей Карина Соколова. — Уже через двадцать минут я была там, застала калужского блогера Анатолия Кречетова, известного как Большегруз. Он был пьян, вел себя развязно, грубил и заявил мне: "Научи свою мать водить и правильно перестраиваться".
По словам девушки, вскоре к месту происшествия приехали около десяти машин ГИБДД. Полицейские выяснили, что внедорожник действительно принадлежит Кречетову, однако блогер заверил их, что за рулем находился не он.
"По словам Большегруза, автомобилем управлял некий Иван, — продолжает Карина. — Уже тогда мне показалось, что это какое-то подставное лицо, которого привезли сюда после аварии. Сначала парень во всем сознался, однако затем отказался от собственных слов. Вскоре так поступил и Кречетов".
Карина вспоминает, что сотрудники МЧС, первыми прибывшие на место столкновения, обратили внимание на некоего подростка. Он крутился возле внедорожника, кому-то звонил. Подкатила еще одна машина, женщина-водитель усадила мальчика в салон и увезла. Однако его успели сфотографировать.
Дочь пострадавшей показала снимок полицейским и дословно передала то, что ей сообщили спасатели. Но, по ее словам, сотрудники ДПС этой информацией почему-то не заинтересовались. Более того, они заявили, что уже нашли виновного. А позже в протоколе написали: лицо, находившееся за рулем Audi Q7, не установлено.
"Загадочный" водитель
У YouTube-канала Кречетова 740 тысяч подписчиков. В отличие от многих других автоблогов, контент сложно назвать скандальным или провокационным. Автор, который, судя по публикациям, работает дальнобойщиком, делится впечатлениями о поездках, объясняет, как чинить грузовики и критикует состояние российских дорог.
Сам Кречетов на вопросы корреспондента РИА Новости по поводу аварии не ответил. Однако 23 апреля в его группе в ВК появилась следующая запись: "Вчера случилось ДТП, я поломан: ноги, ребра. Я никуда не убегал и был там до последнего, а потом меня увезли на скорой".
Дальше Кречетов объясняет, каким образом оказался в машине: "Был на свадьбе, нажрался и лег спать на пассажирском сидении, а малый, который на фото, сел за руль и прокатил меня, пока я спал. Проснулся от ударов. Все живы, но пострадала женщина. Пальцы откатали с руля и там есть отпечатки подростка. Все подробно расскажу, когда буду чувствовать себя хорошо".
Позже пост из группы удалили, однако в интернете остались скриншоты. При этом, по словам Карины, ни о каком подростке сразу после аварии Кречетов не упоминал.
Как сообщили в ГУ МВД по Калужской области, сейчас проводится административное расследование, полицейские пытаются выяснить личность водителя внедорожника. По итогам проверки ведомство обещает вынести процессуальное решение, то есть возбудить уголовное дело или отказать в этом.
Примечательно, что после резонансной аварии с участием другого блогера, Эдварда Била, случившейся 1 апреля в центре Москвы, уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в тот же день.
"Мы опасаемся, что водителя так и не найдут, дело просто замнут и никто не понесет ответственность", — переживает Карина.
Впрочем, история с внедорожником Большегруза только набирает обороты. Ею уже заинтересовались в Калужской областной прокуратуре — сотрудники ведомства пообещали проконтролировать действия полиции и принять все необходимые меры.
Елена Сорокина пока в больнице. По мнению врачей, ее здоровью нанесен тяжкий вред. На днях пострадавшая перенесла вторую операцию — на ключице. Перелом непростой, и, чтобы кость правильно срослась, вживили металлическую пластину, с которой придется ходить как минимум до конца года.