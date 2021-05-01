https://ria.ru/20210501/donbass-1730831512.html

В Горловке два человека подорвались на мине, заявили в ДНР

В Горловке два человека подорвались на мине, заявили в ДНР

Два человека подорвались, предположительно, на мине на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил в субботу глава РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T14:09

2021-05-01T14:09

2021-05-01T14:09

иван приходько

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Два человека подорвались, предположительно, на мине на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил в субботу глава администрации города Иван Приходько.Он уточнил, что у мужчины "травматическая ампутация стопы", у женщины – "травматическая ампутация ноги".Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210501/donbass-1730824792.html

https://ria.ru/20210501/pushilin-1730826161.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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иван приходько, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире