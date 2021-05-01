https://ria.ru/20210501/derevya-1730805022.html

В Москве высадили более тысячи деревьев за месячник благоустройства

В Москве высадили более тысячи деревьев за месячник благоустройства

Более 13 тысяч деревьев и кустарников высадили в Москве в рамках месячника по благоустройству, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра в правительстве... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T09:08

2021-05-01T09:08

2021-05-01T09:08

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более 13 тысяч деревьев и кустарников высадили в Москве в рамках месячника по благоустройству, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что 1,8 тысячи деревьев и 11,2 тысячи кустарников высадили в парках, на особо охраняемых природных территориях, вдоль улиц и магистралей, в скверах, на бульварах, во дворах и на территориях школ, больниц и других социальных учреждений. Больше всего новых деревьев - 500 - появилось в Южном административном округе. Их высадили в парках "Братеевская пойма" и 30-летия Победы, скверах на Булатниковской и Автозаводской улицах."Максимальное число кустарников высадили в Северо-Восточном административном округе. Более 7,3 тысячи новых саженцев появилось на территории Ростокинского Акведука, у храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве, в скверах, парках и во дворах", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что столичные власти уделяют особое внимание вопросам городского озеленения, в этой сфере на протяжении многих лет реализуются и специальные проекты, например "Миллион деревьев" и "Наше дерево"."Важность деревьев и кустарников для экологии мегаполиса сложно переоценить, зеленые насаждения защищают от шума, пыли и выхлопных газов от автотранспорта, особенно в жаркий летний период. Они улучшают эстетическое восприятие общественных пространств города, создают комфортные условия для отдыха жителей и гостей столицы", - отметил Бирюков.

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/poezd-1730777723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество