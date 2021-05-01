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В Москве высадили более тысячи деревьев за месячник благоустройства
В Москве высадили более тысячи деревьев за месячник благоустройства
Более 13 тысяч деревьев и кустарников высадили в Москве в рамках месячника по благоустройству, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра в правительстве... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T09:08
2021-05-01T09:08
2021-05-01T09:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более 13 тысяч деревьев и кустарников высадили в Москве в рамках месячника по благоустройству, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что 1,8 тысячи деревьев и 11,2 тысячи кустарников высадили в парках, на особо охраняемых природных территориях, вдоль улиц и магистралей, в скверах, на бульварах, во дворах и на территориях школ, больниц и других социальных учреждений. Больше всего новых деревьев - 500 - появилось в Южном административном округе. Их высадили в парках "Братеевская пойма" и 30-летия Победы, скверах на Булатниковской и Автозаводской улицах."Максимальное число кустарников высадили в Северо-Восточном административном округе. Более 7,3 тысячи новых саженцев появилось на территории Ростокинского Акведука, у храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве, в скверах, парках и во дворах", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что столичные власти уделяют особое внимание вопросам городского озеленения, в этой сфере на протяжении многих лет реализуются и специальные проекты, например "Миллион деревьев" и "Наше дерево"."Важность деревьев и кустарников для экологии мегаполиса сложно переоценить, зеленые насаждения защищают от шума, пыли и выхлопных газов от автотранспорта, особенно в жаркий летний период. Они улучшают эстетическое восприятие общественных пространств города, создают комфортные условия для отдыха жителей и гостей столицы", - отметил Бирюков.
https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости.
Более 13 тысяч деревьев и кустарников высадили в Москве
в рамках месячника по благоустройству, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков
.
"Зеленые насаждения оказывают особое влияние на климат мегаполиса, поэтому все городские проекты по благоустройству предусматривают работы по озеленению территорий", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что 1,8 тысячи деревьев и 11,2 тысячи кустарников высадили в парках, на особо охраняемых природных территориях, вдоль улиц и магистралей, в скверах, на бульварах, во дворах и на территориях школ, больниц и других социальных учреждений. Больше всего новых деревьев - 500 - появилось в Южном административном округе. Их высадили в парках "Братеевская пойма" и 30-летия Победы, скверах на Булатниковской и Автозаводской улицах.
"Максимальное число кустарников высадили в Северо-Восточном административном округе. Более 7,3 тысячи новых саженцев появилось на территории Ростокинского Акведука, у храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве, в скверах, парках и во дворах", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что столичные власти уделяют особое внимание вопросам городского озеленения, в этой сфере на протяжении многих лет реализуются и специальные проекты, например "Миллион деревьев" и "Наше дерево".
"Важность деревьев и кустарников для экологии мегаполиса сложно переоценить, зеленые насаждения защищают от шума, пыли и выхлопных газов от автотранспорта, особенно в жаркий летний период. Они улучшают эстетическое восприятие общественных пространств города, создают комфортные условия для отдыха жителей и гостей столицы", - отметил Бирюков.