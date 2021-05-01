https://ria.ru/20210501/delo-1730811811.html

СК завел дело против главы управления Росимущества в Ставропольском крае

СК завел дело против главы управления Росимущества в Ставропольском крае

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы управления Росимущества в Ставропольском крае по подозрению в превышении полномочий с ущербом в 168... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T10:29

2021-05-01T10:29

2021-05-01T10:45

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

ставропольский край

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 1 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы управления Росимущества в Ставропольском крае по подозрению в превышении полномочий с ущербом в 168 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю."Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае по статье УК РФ "превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.По данным следствия, в декабре 2020 года руководитель Росимущества в Ставропольском крае без согласования с федеральным агентством РФ по управлению государственным имуществом заключил с одной из организаций договор купли-продажи земельного участка, расположенного в Петровском районе."Стоимость земли была значительно ниже кадастровой. Своими противоправными действиями руководитель Росимущества лишил Российскую Федерацию земельного участка площадью более 140 тысяч квадратных метров. Сумма ущерба составила более 168 миллионов рублей", - говорится в релизе.Сейчас следователь СК проводит следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, расследование уголовного дела продолжается, добавлено в сообщении.

https://ria.ru/20210415/zaderzhanie-1728493785.html

ставропольский край

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следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), ставропольский край, происшествия