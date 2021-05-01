СК завел дело против главы управления Росимущества в Ставропольском крае
10:29 01.05.2021 (обновлено: 10:45 01.05.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
ПЯТИГОРСК, 1 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы управления Росимущества в Ставропольском крае по подозрению в превышении полномочий с ущербом в 168 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае по статье УК РФ "превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в декабре 2020 года руководитель Росимущества в Ставропольском крае без согласования с федеральным агентством РФ по управлению государственным имуществом заключил с одной из организаций договор купли-продажи земельного участка, расположенного в Петровском районе.
"Стоимость земли была значительно ниже кадастровой. Своими противоправными действиями руководитель Росимущества лишил Российскую Федерацию земельного участка площадью более 140 тысяч квадратных метров. Сумма ущерба составила более 168 миллионов рублей", - говорится в релизе.
Сейчас следователь СК проводит следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, расследование уголовного дела продолжается, добавлено в сообщении.
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